FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA tarafından zorlu bir maça atandı. Tecrübeli hakem, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Chelsea ile Barcelona arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak. 20 Şubat Salı günü Stamford Bridge'de 22.45'te başlayacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in çizgi hakemi olarak görev alacağı bu zorlu karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.
Cüneyt Çakır, en son altı sene önce bu iki takımın maçını yönetmiş ve Camp Nou’da oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti.
Chelsea - Barcelona maçı Cüneyt Çakır'ın
18.02.2018 - 13:58 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Chelsea ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA tarafından zorlu bir maça atandı. Tecrübeli hakem, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Chelsea ile Barcelona arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak. 20 Şubat Salı günü Stamford Bridge'de 22.45'te başlayacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in çizgi hakemi olarak görev alacağı bu zorlu karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.
Etiketler : cünayt çakır,Chelsea Barcelona maçı ne zaman,hakem,
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24
20
44
3
Başakşehir
21
13
4
4
40
21
19
43
4
Beşiktaş
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11
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3
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21
20
41
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Kayserispor
22
9
8
5
30
25
5
35
6
Sivasspor
22
10
4
8
30
33
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34
7
Trabzonspor
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8
9
4
36
31
5
33
8
Göztepe
21
9
6
6
35
32
3
33
9
Malatyaspor
21
7
6
8
24
28
-4
27
10
Bursaspor
21
7
5
9
31
28
3
26
11
Kasımpaşa
21
7
5
9
32
36
-4
26
12
Akhisarspor
21
6
6
9
25
34
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24
13
Antalyaspor
22
6
6
10
26
39
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14
Gençlerbirliği
21
5
7
9
26
35
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22
15
Konyaspor
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5
6
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30
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16
Alanyaspor
22
6
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13
34
43
-9
21
17
Osmanlıspor
22
5
4
13
31
43
-12
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Karabükspor
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3
3
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15
41
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22. Hafta Maçları
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
21
12
5
4
36
19
17
41
2
Ç. Rizespor
22
12
5
5
44
30
14
41
3
Ankaragücü
22
11
6
5
31
21
10
39
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5
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Altınordu
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7
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28
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33
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8
5
33
17
16
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8
7
7
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3
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7
7
27
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3
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Balıkesirspor
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5
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7
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27
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Eskişehirspor
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6
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5
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