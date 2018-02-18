Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de puan durumu, bu hafta oynanan maçlarla birlikte yeniden şekilleniyor. Zirve yarışı, orta ve alt sıralardaki yükselme mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı Süper Lig'de puan durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Süper Lig puan durumu nedir? 18 Şubat itibari ile Beşiktaş bu hafta berabere kalırken Fenerbahçe 3 puan aldı. Bugün zirvenin diğer iki takımı Galatasaray ve Başakşehir zorlu deplasmanlarda oynayacaklar. Peki Süper Lig puan durumu nedir? İşte 18 Şubat Süper Lig puan durumu...



SÜPER LİG PUAN DURUMU VE CANLI MAÇ SONUÇLARI



22. hafta Süper Lig sonuçlar...

KONYASPOR 1 - 1 BEŞİKTAŞ

ANTALYASPOR 2-1 KAYSERİSPOR

SİVASSPOR 3-2 OSMANLISPOR

FENERBAHÇE 3-0 AYTEMİZ ALANYASPOR

BURSASPOR-YENİ MALATYASPOR

KARDEMİR KARABÜKSPOR-AKHİSARSPOR

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR

KASIMPAŞA-GALATASARAY

GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE



Süper Lig 23. hafta programı

GALATASARAY-BURSASPOR

AKHİSARSPOR-KONYASPOR

KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA

AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR

OSMANLISPOR-ANTALYASPOR

YENİ MALATYASPOR-KARABÜKSPOR

GÖZTEPE-SİVASSPOR

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE

BAŞAKŞEHİR-GENÇLERBİRLİĞİ



İSABETLİ ŞUTTA İKİNCİ SIRADAKİ G.SARAY, EN FAZLA ŞUT YİYENLERDEN PAŞA ÖNÜNDE!

Lider Galatasaray, kritik Kasımpaşa deplasmanında. Maçın iki taraf adına özeli ise bir tarafta en çok şut çeken (121) ikinci takım konusumundaki Galatasaray ile kalesinde en fazla isabetli şut gören ikinci (112) takım durumundaki Kasımpaşa’nın karşılaşacak olması. Cimbom’da şut özellikleri yüksek Gomis, Feghouli, Rodrigues gibi isimlerin bu maçta belirleyici isimler olabilir. Aslan’da Sivasspor deplasmanında gördüğü sarı kart ile geçen hafta cezalı olan Fernando Muslera Kasımpaşa maçıyla birlikte tekrar kaledeki yerini alacak. Cimbom’un bu akşamki maç öncesindeki negatif görüntüsü ise deplasman fobisi. Galatasaray, Süper Lig’de deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada 5 kez mağlup olurken, 1 kez sahadan galip ayrıldı. Bu 6 maçında 4’ü Igor Tudor, 2’si Fatih Terim döneminde oynandı. Tek galibiyet de Terim’in takımın başında olduğu Kayserispor maçındaydı. Bugün de Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak sarı-kırmızılıların puan kaybına tahammülü yok. Fatih Terim ve öğrencileri, Antalya maçındaki gibi erkenden gol bulmaya çalışıp, skor avantajını bir an önce eline geçirmeye çalışacak.

> Burhan Can Terzi



SON 6 DIŞ

SAHA MAÇI

Trabzonspor: 2-1

M. Başakşehir: 5-1

Beşiktaş: 3-0

EY Malatyaspor: 2-1

Kayserispor: 1-3

DG Sivasspor: 2-1

Sınırda 2 isim var

Galatasaray’da Mariano ve Feghouli, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu, Kasımpaşa maçında kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta İstanbul’da oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyecek.

HEM TRABZON’UN HEM DE BAŞAKŞEHİR’İN HEDEFİ ORTAK: GALİBİYET

5 maçtır berabere kalan ve 2018’de 3 puan alamayan bordo-mavili takım, özlemine son vermek istiyor.

Başakşehir ise 2 haftalık kaybı gidermek amacında

Süper Lig’de gündüz seansında çok önemli bir maç var bugün. 2018’de henüz galibiyeti olmayan ve son 5 lig maçından beraberlikle ayrılan Rıza Çalımbay’ın takımı bordo-mavililer, Başakşehir’i misafir edecek. Ki o Başakşehir de ligde 2 haftadır kazanamıyor. Rıza Çalımbay yönetiminde 12 maçlık yenilmezlik serisi olan Karadeniz temsilcisinin İstanbul takımlarına karşı mağlubiyetinin olmaması da dikkat çekici. Kritik maçta gözler Burak Yılmaz’da olacak. Sakatlığı sebebiyle iki maçtır oynamayan Kral’ın kariyerinde Başakşehir’e karşı 11 maçta 9 golü bulunuyor. Yılmaz’ın bugün de sahada olması bekleniyor. Başakşehir cephesinde ise Abdullah Avcı ideal kadrosuna dönecek. Fenerbahçe karşısına forma giymeyen Epureanu, Emre Belözoğlu ve Mossoro takımdaki yerlerini alabilecek. İki takım daha önce 19 kez karşı karşıya gelmiş 9 maçı Trabzon, 4’ünü ise Başakşehir kazanmıştı. 6 mücadele ise beraberlikle sonuçlanmıştı.