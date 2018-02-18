Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Eskişehirspor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

10. dakikada sol taraftan İbrahim Akdağ’ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Merthan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kayacan’da kaldı.

12. dakikada sağ kanattan Oğuz’un indirdiği topa penaltı noktası üzerinde Emircan’ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Kayacan kornere çeldi.

40. dakikada ceza yayı üzerinden Ofoedu’nun verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hasan Hüseyin’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

59. dakikada Semih Güler, Vasilogiannis'e yaptığı faul sonrası hakem Bülent Birincioğlu, futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

75. dakikada ceza sahası dışından İbrahim Akdağ’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Kayacan kornere çeldi.

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Serkan Gençerler xx, Utku Tunavelioğlu xx

Ümraniyespor: Burak xx, Oğuz xx, Merthan xx, Tarık xx, Mehmet Sedef xx, Timur xx, İbrahim Akdağ xx, Vasilogiannis xx, Rangelov xx, Emircan xx (Cleyton dk. 78 x), Serdar Özbayraktar xx (Bahadır dk. 32 x, Mücahit dk. 90+3 ?)

Yedekler: Metin Erol, Mustafa Çakır, Bulut, Samet Asatekin, Beytullah Ayduvan

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Eskişehirspor: Kayacan xx, Bedirhan xx, Akaminko xx, Semih Güler xx, Kaan xx, Hasan Hüseyin xxx (Andaç dk. 74 x), Hürriyet Gücer xx, Dorukhan xx, Ofoedu xx (Michel dk. 90+2 ?), Mezenga xx, Semih Şentürk xx (Aykut Akgün dk. 61 x)

Yedekler: Gökhan Siverek, Michel, Bilal, Fıratcan, Hasan, Furgan

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Gol: Hasan Hüseyin (dk. 40) (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Semih Güler (dk. 59) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Mehmet Sedef, Metin Erol, Oğuz, Tarık (Ümraniyespor), Hürriyet, Mezenga, Bedirhan, Ofoedu (Eskişehirspor)





BAYRAM BEKTAŞ: "ESKİŞEHİRSPOR BİR KEZ GELİP GOLÜ BULDU"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, antrenmanlarda çalışmalarına rağmen Eskişehirspor karşısında bir kontra atakla golü yediklerini belirterek, "Sayısız pozisyona girip atamadık ancak Eskişehirspor bir kez gelip golü buldu" dedi. Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Eskişehirspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyuna istedikleri gibi başladıklarını anlatan Bektaş, “İstediğimiz gibi maça başladık. Oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik. Bu kadar gol pozisyonuna girince atmalısınız. Öne geçebilseydik oyun çok farklı olabilirdi. Serdar Özbayraktar sakatlanınca öndeki baskı azaldı. Bizi üzen taraf çalıştığımız halde kontra ataktan gol yememiz oldu. Kapalı savunmayı aşamadık. Büyük bir avantaj kaybetmiş sayılırız. Üzgünüz. Haftaya deplasmanda kazanarak mağlubiyeti telafi etmeliyiz. Rakibimizi tebrik ediyorum. Olmayınca olmuyor. Motivasyonumuzu kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bugünkü maç ders olarak gösterilebilir. Sayısız pozisyona girip atamadık ancak Eskişehirspor bir kez gelip golü buldu” açıklamasını yaptı.



YÜCEL İLDİZ: "EKSİK KALMAMIZA RAĞMEN İYİ MÜCADELE ETTİK"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Ümraniyespor mücadelesinin 40. dakikasında bir kişi eksik kalmalarına rağmen maçın geri kalanında iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’u 1-0’lık sonuçla mağlup etti. Mücadelenin ardından Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade eden İldiz, "Bizim adımıza zor bir maçtı. Kulüp olarak yeniden yapılanma içerisindeyiz. Kulübü saha içinde ve dışında sağlıklı yapıya kavuşturmaya çalışıyoruz. Son haftalarda iyi sonuçlar alıyoruz. Rakibimiz sahasında hiç kaybetmemişti. Oyuna iyi başlamadık. Ancak oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Devre sonuna doğru golü bulunca oyun planımızı biraz daha uygulamaya başladık. İkinci yarı kontra ataklarla başka goller de bulabilirdik. Eksik kalmamıza rağmen iyi bir galibiyetti" şeklinde konuştu.