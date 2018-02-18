MAÇTAN DAKİKALAR
25. dakikada sağ kanattan Gökhan’ın ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Sinan Osmanoğlu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
51. dakikada gelişen pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan Ba’nın şutunda top kornere çıktı.
79. dakikada sol kanatta topla buluşan Onur’un ortasında kaleye giden topu kaleci son anda parmakları ile çeldi.
86. dakikada sol kanattan Yalçın’ın yerden ceza sahasına ortasında İbrahim’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.
90. dakikada Muhammed Himmet’in sağ kanattan ortasında kaleciden seken topla arka direkte buluşan Serdar, şemin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0
KÜNYE
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Ekrem Kan xx, Mehmet Can Hanoğlu xx
Gazişehir Gaziantep: Stockhowiak xx, Ahmet Kesim xxx, Uğur xx, Sinan Osmanoğlu xxx, Jefferson xx, Adama Ba x (Muhammed Himmet dk. 56 x), Gökhan Alsan xxx, Mehmet Erdem xx, Tugay xx (Webo dk. 74 x), Özgür Can xx, Del Valle xx (Serdar dk. 80 xx)
Yedekler: Necati, İsmail, Yasin, Özgür Özkaya, Murat Ceylan, Okan, Samican
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
İStanbulspor: Okan xx, Yalçın Kılınç xx, Onur Kolay x (Muhammed Demirci dk. 62 x), Onur Ergün xx, Cajic xx, Oğuzhan xx (Ali Dere dk. 73 x), Wellington xx, Kubilay, Mehmet Zeki xx, İbrahim Halil xx (Yusuf dk. 78 ?), İbrahim Yılmaz xx
Yedekler: Umut, Muhsin, Koic, Bougouhi, Eslem, Zafer, Tuncer
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Goller: Sinan Osmanoğlu (dk. 25), Serdar (dk. 90)(Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Ahmet Kesim, Gökhan Alsan, Uğur (Gazişehir Gaziantep), Wellington, Yalçın (İstanbulspor)