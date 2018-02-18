Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasman kabusu yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, ligin 22. haftasında Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Aslan, deplasmandaki 6. mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon yenilgilerinin hepsini de deplasmanda yaşadı. Galatasaray, ayrıca deplasmandaki son 7 müsabakada sadece 1 kez güldü.

Galatasaray’ın son 7 deplasmanda oynadığı karşılaşmalar şöyle:

Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1

M. Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1

Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0

E. Yeni Malatyaspor: 2 - Galatasaray: 1

Kayserispor: 1 - Galatasaray: 3

D.G. Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1

Kasımpaşa: 2- Galatasaray: 1