Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçında açılışı başarılı futbolcu Garry Rodrigues yaptı. Müsabakanın 37. dakikasında Donk’un pasıyla sol kanatta topla buluşan Rodrigues, ceza sahası içine girerek yaptığı plase vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 27 yaşındaki futbolcu bu golle, sarı-kırmızılıların ligdeki son 6 maçta 6 kez hücuma katkı verdi. Başarılı futbolcu, Süper Lig’de bu sezon 17 maça 11’de başlarken, 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Rodrigues’ten son 6 maçta 6 katkı
18.02.2018 - 21:28 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 21:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, Kasımpaşa maçında attığı golle, ligde son 6 maçta hücuma katkı verdi. Rodrigues’in bu sezon ligde ise 4 gol, 6 asisti bulunuyor.
Etiketler : rodrigues,galatasaray,süper lig,
544656 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/544656.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
22
14
4
4
41
21
20
46
2
Galatasaray
22
14
2
6
47
27
20
44
3
Fenerbahçe
22
12
8
2
44
24
20
44
4
Beşiktaş
22
11
8
3
41
21
20
41
5
Kayserispor
22
9
8
5
30
25
5
35
6
Sivasspor
22
10
4
8
30
33
-3
34
7
Trabzonspor
22
8
9
5
36
32
4
33
8
Göztepe
21
9
6
6
35
32
3
33
9
Kasımpaşa
22
8
5
9
34
37
-3
29
10
Malatyaspor
22
7
7
8
24
28
-4
28
11
Bursaspor
22
7
6
9
31
28
3
27
12
Akhisarspor
22
7
6
9
28
34
-6
27
13
Antalyaspor
22
6
6
10
26
39
-13
24
14
Gençlerbirliği
21
5
7
9
26
35
-9
22
15
Konyaspor
22
5
6
11
23
30
-7
21
16
Alanyaspor
22
6
3
13
34
43
-9
21
17
Osmanlıspor
22
5
4
13
31
43
-12
19
18
Karabükspor
22
3
3
16
15
44
-29
12
22. Hafta Maçları
16.2.2018
Atiker Konyaspor 1 - 1 Beşiktaş
17.2.2018
Antalyaspor 2 - 1 Kayserispor
17.2.2018
Demir Grup Sivasspor 3 - 2 Osmanlıspor Futbol Kulübü
18.2.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.2.2018
Fenerbahçe - Alanyaspor
18.2.2018
Bursaspor 0 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor
18.2.2018
Trabzonspor 0 - 1 Medipol Başakşehir Fk
18.2.2018
Kasımpaşa 2 - 1 Galatasaray
19.2.2018
Gençlerbirliği - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
22
12
5
5
36
20
16
41
2
Ç. Rizespor
22
12
5
5
44
30
14
41
3
Ankaragücü
22
11
6
5
31
21
10
39
4
Gazişehir G.Ant
22
9
8
5
35
17
18
35
5
İstanbulspor
22
10
5
7
25
22
3
35
6
Boluspor
22
10
3
9
29
21
8
33
7
Altınordu
22
9
6
7
34
28
6
33
8
Elazığspor
22
8
7
7
28
25
3
31
9
Giresunspor
22
8
7
7
27
24
3
31
10
Balıkesirspor
22
9
6
7
39
34
5
30
11
Adanaspor
22
8
6
8
26
34
-8
30
12
BB Erzurumspor
22
7
8
7
26
25
1
29
13
Eskişehirspor
22
8
6
8
40
33
7
27
14
Samsunspor
22
6
9
7
21
27
-6
27
15
Adana Demirspor
22
6
6
10
28
33
-5
24
16
Denizlispor
22
5
5
12
22
33
-11
20
17
Manisaspor
22
7
2
13
25
38
-13
14
18
Gaziantepspor
22
1
4
17
9
60
-51
4