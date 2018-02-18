Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın BJK TV'ye yaptığı açıklamalar siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 20 Şubat Salı günü Alman ekibi Bayern Münih ile deplasmanda yapacakları ilk maça ilişkin görüşlerini aktaran Fikret Orman, kulüp tarihi açısında önemli bir mücadeleye çıkacaklarını belirtti.

"Hakem hakkında endişem yok"

Tam kadro sahada olacaklarını ifade eden Orman, şöyle konuştu:

"Takım kadromuz tam olarak sahada. Sakat oyuncumuz yok. Oyuncularımın morali iyi. Tabii biraz Atiker Konyaspor maçına üzüntülüler ama her karşılaşma bittikten sonra yeni bir mücadele başlıyor. Futbol şansı yanımızda olsun. Allah'tan Bayern Münih maçında yabancı bir hakem var. Hakem hakkında endişem yok. İnşallah güzel bir maç olacak."

"Algı diye bir senaryo kuruyorlar"

Başkan Orman, "Atiker Konyaspor mücadelesinde ilginç kararlar vardı. Ayrıca kamuoyunda 'Beşiktaş kollanıyor' diye bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Ama bir yandan da bunlar yaşanıyor. Sizin görüşünüz nedir?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:

"Başarılılar. Algı diye bir senaryo kuruyorlar. Gayet de başarılı ama o başarılarını biz sahada çözeceğiz. Bizim işimiz orası. Bununla alakalı bir açıklama yapacağım. Şu anda Bayern Münih maçının önüne geçmesini çok doğru bulmuyorum. Beşiktaş camiası olarak şu anda Bayern Münih maçına konsantrasyon sağlayalım. Salı akşamı inşallah maç bittikten sonra döneceğiz. Çarşamba veya perşembe günü bununla ilgili bir açıklama yaparım. Her şey kamuoyunun ortasında gelişiyor. Bizim de söyleyecek laflarımız var. Benim netice itibarıyla şu anda iki sorumluluğum var. Ama benim esas sorumluluğum Beşiktaş'tır. Ben Beşiktaş başkanıyım. Türk sporuna hizmet etmek bir tek benim değil herkesin görevi. Ben baktığım tüm açılara Beşiktaş açısından bakarım. Onunla alakalı söyleyeceğim lafları da hiç çekinmeden söylerim."

Spor Toto Süper Lig'de daha çok maçlarının olduğunu aktaran Orman, "Bizim buradaki direkt rakiplerimizin hepsiyle maçlarımız var. Bu hafta sonu da Fenerbahçe ile sahamızda oynayacağız. Beşiktaş'ın kaybettiği bir şampiyonluk yok. Kimsenin de kazandığı bir şampiyonluk yok. Onun için şu anda Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla konsantrasyon sağlamalıyız. Çok kaliteli ve tecrübeli bir kadromuz var. Bunların hepsini aşabilecek güçte olduğumuza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.