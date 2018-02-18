Galatasaray karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Özdeş, "Bugün Galatasaray kazandığı takdirde haftayı lider tamamlayacaktı. Bizim de amacımız üst sıralarda olmak. Bunu konuştuk ve burada kazanacak tutumu sergilemek galibiyet getirir diye konuştuk. Oyuncularım müthiş mücadele ettiler. Rakip faul yapmak zorunda kaldı. Galatasaray ligin ikinci yarısında direkt hücum eden bir yapıya büründü. Antalya karşısında ilk 45 dakika müthiş etkili oynamıştı. Biz önde ve ortada doğru pas yaptık. Bir taç pozisyonunda savunma güvenliğini unuttuk ve pahalıya mal oldu. Devrenin sonunda penaltıyla beraberliği yakaladık. Galatasaray'ın yaptığı değişiklik, orta sahada daha etkili olmamızı sağladı. Kenardan ekstra oyuncuyla etkili olduk. Golü bulduktan sonra Galatasaray daha çok risk aldı. Oyunun son dakikalarında Galatasaray'ın kaçırdığı bir pozisyon var. Bizim için önemli bir galibiyet. 5 maçlık periyotta Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadık ve ortalama 2 puan toplamak önemliydi. Oyunların ikinci yarılarında etkili oynuyor futbolcular. Bugün stat çok güzeldi. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Kayseri'de oynayacağız. Aynı oyunu burada da sergilemek istiyoruz" açıklamasını yaptı.
Kemal Özdeş: “Kazandığımız için mutluyum”
18.02.2018 - 22:29 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 22:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ı mağlup ederek ligdeki puanını 29'a çıkaran Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş karşılaşmanın ardından konuştu. Özdeş galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.
Etiketler : kemal özdeş,kasımpaşa,galatasaray,süper lig,
544665 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/544665.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
22
14
4
4
41
21
20
46
2
Galatasaray
22
14
2
6
47
27
20
44
3
Fenerbahçe
22
12
8
2
44
24
20
44
4
Beşiktaş
22
11
8
3
41
21
20
41
5
Kayserispor
22
9
8
5
30
25
5
35
6
Sivasspor
22
10
4
8
30
33
-3
34
7
Trabzonspor
22
8
9
5
36
32
4
33
8
Göztepe
21
9
6
6
35
32
3
33
9
Kasımpaşa
22
8
5
9
34
37
-3
29
10
Malatyaspor
22
7
7
8
24
28
-4
28
11
Bursaspor
22
7
6
9
31
28
3
27
12
Akhisarspor
22
7
6
9
28
34
-6
27
13
Antalyaspor
22
6
6
10
26
39
-13
24
14
Gençlerbirliği
21
5
7
9
26
35
-9
22
15
Konyaspor
22
5
6
11
23
30
-7
21
16
Alanyaspor
22
6
3
13
34
43
-9
21
17
Osmanlıspor
22
5
4
13
31
43
-12
19
18
Karabükspor
22
3
3
16
15
44
-29
12
22. Hafta Maçları
16.2.2018
Atiker Konyaspor 1 - 1 Beşiktaş
17.2.2018
Antalyaspor 2 - 1 Kayserispor
17.2.2018
Demir Grup Sivasspor 3 - 2 Osmanlıspor Futbol Kulübü
18.2.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.2.2018
Fenerbahçe - Alanyaspor
18.2.2018
Bursaspor 0 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor
18.2.2018
Trabzonspor 0 - 1 Medipol Başakşehir Fk
18.2.2018
Kasımpaşa 2 - 1 Galatasaray
19.2.2018
Gençlerbirliği - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
22
12
5
5
36
20
16
41
2
Ç. Rizespor
22
12
5
5
44
30
14
41
3
Ankaragücü
22
11
6
5
31
21
10
39
4
Gazişehir G.Ant
22
9
8
5
35
17
18
35
5
İstanbulspor
22
10
5
7
25
22
3
35
6
Boluspor
22
10
3
9
29
21
8
33
7
Altınordu
22
9
6
7
34
28
6
33
8
Elazığspor
22
8
7
7
28
25
3
31
9
Giresunspor
22
8
7
7
27
24
3
31
10
Balıkesirspor
22
9
6
7
39
34
5
30
11
Adanaspor
22
8
6
8
26
34
-8
30
12
BB Erzurumspor
22
7
8
7
26
25
1
29
13
Eskişehirspor
22
8
6
8
40
33
7
27
14
Samsunspor
22
6
9
7
21
27
-6
27
15
Adana Demirspor
22
6
6
10
28
33
-5
24
16
Denizlispor
22
5
5
12
22
33
-11
20
17
Manisaspor
22
7
2
13
25
38
-13
14
18
Gaziantepspor
22
1
4
17
9
60
-51
4