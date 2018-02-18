Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Özdeş, "Bugün Galatasaray kazandığı takdirde haftayı lider tamamlayacaktı. Bizim de amacımız üst sıralarda olmak. Bunu konuştuk ve burada kazanacak tutumu sergilemek galibiyet getirir diye konuştuk. Oyuncularım müthiş mücadele ettiler. Rakip faul yapmak zorunda kaldı. Galatasaray ligin ikinci yarısında direkt hücum eden bir yapıya büründü. Antalya karşısında ilk 45 dakika müthiş etkili oynamıştı. Biz önde ve ortada doğru pas yaptık. Bir taç pozisyonunda savunma güvenliğini unuttuk ve pahalıya mal oldu. Devrenin sonunda penaltıyla beraberliği yakaladık. Galatasaray'ın yaptığı değişiklik, orta sahada daha etkili olmamızı sağladı. Kenardan ekstra oyuncuyla etkili olduk. Golü bulduktan sonra Galatasaray daha çok risk aldı. Oyunun son dakikalarında Galatasaray'ın kaçırdığı bir pozisyon var. Bizim için önemli bir galibiyet. 5 maçlık periyotta Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadık ve ortalama 2 puan toplamak önemliydi. Oyunların ikinci yarılarında etkili oynuyor futbolcular. Bugün stat çok güzeldi. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Kayseri'de oynayacağız. Aynı oyunu burada da sergilemek istiyoruz" açıklamasını yaptı.