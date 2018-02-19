Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

La Liga'da 24. hafta mücadelesinde Real Betis ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 11. dakikasında Marco Asensio ile öne geçen Real Madrid, 33. dakikada Aissa Mandi'nin golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Mücadelenin 37. dakikasında ise Nacho Fernandez'in kendi kalesine kaydettiği golle Real Betis öne geçti ve devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.

Dakikalar 50'yi gösterdiğinde Sergio Ramos ile skoru eşitleyen Real Madrid, 59. dakikada Marco Asensio ve 65. dakikda Cristiano Ronaldo ile goller buldu.

Real Betis 85. dakikada Leon'un golüyle farkı 1'e indirse de son sözü 90. dakikda Benzema söyledi ve Real Madrid, Real Betis'i deplasmanda 5-3 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 45'e yükseltti. Real Betis ise 33 puanda kaldı