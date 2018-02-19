Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ANSA haber ajansı millî futbolcumuzu maçın en iyi oyuncusu olarak nitelendirirken, La Gazzetta dello Sport ise Cengiz’i Roma’nın efsane oyuncusu Francesco Totti ile özdeşleştirdi. Cengiz’in de 20-21 yaşlarındaki Totti gibi 17 numaralı formayı giydiği belirtilirken, genç oyuncuyu harika bir geleceğin beklediği vurgulandı. Öte yandan Udinese Teknik Direktörü Massimo Oddo da yıldız oyuncunun performansını överken, “Cengiz Ünder, Roma için çok iyi bir keşif ve kesinlikle çok faydalı olacak” dedi.