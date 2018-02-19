Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

PTT Erkekler Türkiye Kupası’nda şampiyon Tofaş’ı finalde 78-61’lik farklı skorla yenen Anadolu Efes oldu. Çeyrek finalde Fenerbahçe Doğuş’u, yarı finalde ise Darüşşafaka’yı mağlup eden lacivert-beyazlılar finali de önceki turlarda olduğu gibi baştan sona önde götürdü. Mücadeleye 9-2’lik seriyle başlayan Ergin Ataman’ın takımı hücumdaki etkili pas trafiğiyle ilk çeyreği 26-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Pierria Henry ve Josh Owens ile etkili olan Tofaş 34-30 ile farkı 4 sayıya kadar indirse de Ergin Ataman’ın molasının ardından toparlanan Anadolu Efes soyunma odasına 8 sayılık avantajla girdi: 40-32.



20 sayıya kadar çıktı

İkinci yarıya Errick McCollum’ın iki üçlüğü ve Bryant Dunston’ın basket faulüyle başlayan Efes, farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 49-36. Bursa ekibi Owens ve Raymar Morgan’ın ikinci şans sayılarıyla rakibine yaklaşmaya çalışsa da periyodun sonunda Krunoslav Simon ile etkili olan Efes son çeyreğe 62-47 önde girmeyi başardı. Son çeyreğe de 7-2’lik seriyle başlayan Efes, farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 69-49. Tofaş açılan farkın ardından rakibine direnç gösteremeyince Anadolu Efes parkeden 78-61’lik galibiyetle ayrıldı ve PTT Erkekler Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşan takım oldu. Finalde 33 dakika sahada kalan Krunoslav Simon, 6/10 saha içi isabeti ile kaydettiği 19 sayı, 4 ribaunt ve 7 asisti ile Anadolu Efes galibiyetinde başrolü oynadı.