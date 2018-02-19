Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de son 5 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor evinde Başakşehir’e kaybetti: 0-1. Maça Trabzonspor büyük bir iştahla başladı. Sosa 3. dakikada Gökhan İnler’den ceza sahası içinde topu kaptı ama bomboş pozisyonda isabetsiz bir vuruş yaptı. Hemen ardından Okay Yokuşlu’nun füzesini kaleci güçlükle kornere çeldi. Oyunu dengeleyen Başakşehir rakip kalede etkili olmaya başladı. Karşılıklı ataklara sahne olan maçta eşitliği bozan gol 35’te geldi. Arda Turan’ın başlattığı atakta Visca’nın kestiği nefis ortaya çok iyi yükselen Adebayor çok sert bir kafa vuruşuyla kaleci Onur’u avladı: 1-0. İlk yarının sonunda Burak Yılmaz, Onazi’nin pasında topu göğsüyle kontrol etti, ancak dönerek yaptığı vuruş üstten autu boylayınca bordo-mavililer soyunma odasına geride girdi.



Duvarı aşamadı

İkinci yarıda da görüntü değişmedi. Başakşehir daha çok topa sahip olan, Trabzonspor ise kontra ataklarla fırsatlar kovalayan taraftı. Arda Turan 51. dakikada üst üste 2 defa golle burun buruna geldi ancak kaleci Onur gole izin vermedi. İkinci yarıda Trabzonspor rakip yarı sahada organize olmakta oldukça zorlanıyordu. Rıza Çalımbay 67. dakikada Onazi’yi çıkarıp N’Doye’u oyuna alarak santrforları ikiledi. Abdullah Avcı karşılık olarak Emre-Mahmut, Arda-Elia değişiklikleriyle takımının direncini daha da yükseltti. Son 15 dakikada oyun tamamen Trabzonspor’un kontrolündeydi. Burak Yılmaz’la son dakikalarda çok net iki fırsatı değerlendiremeyen bordo-mavililer karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılırken, Başakşehir ise çok kritik 3 puanın sahibi oldu.

Bizim derdimiz gol!

Trabzonspor’un hocası Rıza Çalımbay maç sonrası yaptığı açıklamada gol atamamaktan dert yandı. “Aslında mükemmel başladık. Pozisyonlarda yakaladık. Birini atsak oyun değişecekti” diyen Çalımbay, “Bu takımın gol yeme sıkıntısını çözdük. Fakat gol atma sıkıntısını çözemedik. Burak atarsa gol var. Yoksa gol yok. Bugün o da şanssızdı. Gol sıkıntısı had safhada. Gol atamadığımız için kaybettik. İkinci devre çok risk almamıza rağmen yine de gol bulamadık. Başakşehir pas olarak iyi göründü ama bu bizim aldığımız risklerden kaynaklandı. Biz bunu kabul ederek sonuca gitmeye çalıştık. Ama olmadı” dedi.

ABDULLAH AVCI MEMNUN

Önemli bir galibiyet

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin güçlü takımlarından birini deplasmanda yendikleri için mutlu olduklarını söyledi. Avcı, “Ligin en kaliteli oyuncu gruplarından birine sahip, Trabzonspor’a karşı oynadık. İlk 15 dakikadan sonra oyunun kontrolünü ele geçirdik. Deplasmanda kazanmak çok önemliydi” dedi.

Burak Yılmaz ‘penaltı yok’ dedi

Maçın ilk yarısında ceza sahası içinde müsait durumda topu dışarı atan Burak Yılmaz, ikinci yarıda ise bir pozisyonda yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım ‘devam’ derken, Rıza Çalımbay 4. hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Ancak pozisyonun devamında ayağa kalkan Burak “Penaltı yok” diyerek Yıldırım’a seslendi.

Söylesene Rıza Hoca!

Trabzonsporlu taraftarlar, Başakşehir maçında ortaya konan futbolu beğenmedi. İlk çeyrekten sonra bordo-mavili takımın hızı kesilirken, takımın bir varlık gösterememesi taraftarı kızdırdı. Taraftarlar “Ne zaman şampiyon diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene Rıza Hoca, takım niye oynamıyor?” diye tezahürat yaptı.



Yusuf’a ıslık

Trabzonsporlu taraftarlar takımın genç yıldızı Yusuf Yazıcı tribünleri böldü. Bazı taraftarlar genç futbolcuyu oyundan çıkarken ıslıkla protesto etti. Ancak büyük çoğunluk bu harekete tepki gösterip “Trabzon’un çocuğu Yusuf Yazıcı” şeklinde tezahüratlar yaptı. Yusuf Yazıcı, son dönemde sık sık protestolara maruz kalıyor.



Karşılık veremedik

Arjantinli yıldız Jose Sosa, maça iyi başladıkları halde bunu devam ettiremediklerini söyledi. Sosa, “İlk on beş dakika mükemmel oynadık. Fakat rakip çok güçlü. Orta alanda çok iyi top dolaştırarak bizim baskımızı kırıp oyunda hakimiyeti ele aldılar. Biz onlara karşılık veremedik. İyi ve güçlü bir rakibe yenildik” diye konuştu.