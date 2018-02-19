Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Ligde kayıp yaşadıktan sonra gözünü Avrupa’ya çeviren Beşiktaş’ta dev heyecan için geri sayım başladı. Siyah-beyazlılar yarın Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Şenol Güneş de savunma kurgusunu değiştirmenin hazırlığı içinde. Rakip, kaleciler hariç kadrosunda 1,90 üzerinde 5 oyuncusu bulunan; Lewandowski ile hava toplarında son derece tehlikeli Bayern Münih olunca haftalardır stoperde görev yapan 1,70’lik Medel ön liberoya çekilecek. Şenol Güneş, stoperde Pepe’nin yanında kime görev vereceği konusunda ise kararsızlık yaşıyor.



Dusko Tosic zor

Büyük ihtimalle Pepe’nin yanındaki isim Domagoj Vida olacak. Ancak Vida’nın ligde görev aldığı maçlarda Pepe ile uyum sorunu yaşaması Güneş’i düşündürüyor. Pepe ile Tosic stoperde çok başarılı bir ikili olmuştu. Ancak Tosic’in sakatlığını yeni atlattığı için bu maçta forma giyme şansı az. Bayern Münih’in hava toplarındaki etkinliği için sadece savunmada değişiklik yapılmayacak. 1,71’lik Vagner Love yerine 1,86’lık Negredo’nun ilk 11’de olması bekleniyor. Ayrıca duran toplarda Talisca (1,88), Atiba (1,87) ve Babel (1,86) de savunmaya yardım edecek.

Dev maçı Hategan yönetecek

Temsilcimiz Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih’le yarın oynayacağı ilk maçı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Allianz Arena’da TSİ 22.45’te oynanacak karşılaşmada Rumen hakem Hategan’ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

SARI FAULE DEĞİL İTİRAZA!

Alper Ulusoy’un Konya maçında Talisca’ya gösterdiği sarı kart konuşulmaya devam ediyor. Ulusoy’un sambacının Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşmesine sebep olan kartı faulden dolayı verdiği ancak kamuoyundaki şiddetli tepki sebebiyle kartın raporda “itiraz”a çevrildiği öne sürülüyor. Çünkü pozisyonda faul olmadığı gibi mağdur olan Talisca görünüyor.

Neyse ki hakem yabancı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kritik Bayern Münih maçı öncesi BJK TV’ye açıklamalar yaptı. Orman, son dönemde yaşanan hakem tartışmalarına atıfta bulunarak, “Allah’tan Bayern maçında yabancı hakem var. Hakem hakkında endişem yok” dedi. Başkan, “Beşiktaş kollanıyor algısı için ne diyeceksiniz” sorusuna da, “Bu algıda başarılı da oluyorlar. Bayern maçı geçsin bunlarla ilgili konuşurum” dedi.