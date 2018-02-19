Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Sakatlıktan döndükten sonra attığı 4 golle takımını yarışta iddialı bir konuma getiren sambacı, ikinci sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe’nin ligin kazandığı üç maçta da fileleri sarstı. Sakatlığı sebebiyle ligin ilk yarısında sadece 39 dakika forma giyen Fernandao, ikinci yarıda sağlığına kavuştu ve Fenerbahçe’nin en önemli kozu hâline geldi. Ligde, 409 dakikaya 4 gol sığdıran Brezilyalı ortalama 102 dakikada 1 gol atarken, 212 dakikada 1 gol bulan Soldado ve 377 dakikada 1 defa fileleri sarsan Janssen’i geride bıraktı.