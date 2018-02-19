Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Başakşehir’in, Trabzon’da galip geldiği günde, Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Galatasaray’da tek hedef 3 puanı alıp bu haftayı da lider kapatmaktı. Karşılaşma yüksek tempoda başladı. Sarı-kırmızılılar 6’da sol çaprazda serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Selçuk’un şutunu Ramazan son anda çelmeyi başardı. Kornerin kullanılacağı sırada Gomis baygınlık geçirdi. Tüm stadın yüreği ağzına gelirken, Fransız yıldız ayağa kalktı ve herkes derin bir nefes çekti. Ardından soldan kullanılan kornerin devamında Feghouli’nin vuruşu savunmaya takıldı. Bu defa sağdan atılan köşe vuruşunda Tolga ön direkte kafayı vurdu ama Veigneau, topu kesti. Galatasaray, rakip sahaya oyunu yıkmakta zorlanırken, 29’da ceza sahasının solunda topla buluşan Kasımpaşalı Koita müsait pozisyondan yararlanamadı. 35’te Selçuk sol çaprazdan kaleye füze yolladı, Ramazan bir defa daha kaptanın gol sevinci yaşamasına izin vermedi.



Şok penaltı

İlk yarıyı önde kapatmak isteyen Galatasaray son bölümde yeniden atağa kalkarken 37’de müthiş bir gol buldu. Kendi yarı alanının sağında topu alan Donk, rakiplerinden birer birer sıyrılıp, en soldaki Rodrigues’i gördü. Rakibiyle birebir kalan Rodrigues, sağa çekip müthiş vurdu ve topu tavana astı: 1-0. Cimbom devreye önde girmeye hazırlanırken, şok bir penaltı sonrası durum eşitlendi. 45’te sağ çaprazdan ceza alanına giren Mensah, Serdar’ın topa müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Diagne’nin vuruşunda Muslera sola uzansa da top ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşmanın ikinci yarısında da sahada tempolu bir oyun vardı. İlk tehlike Kasımpaşa’dan geldi. 50’de sağdan gelişen ev sahibi ekibin atağında Mensah penaltı noktasının üzerinde vuruşunu yaptı ama Muslera kalesini kapatmayı başardı. Galatasaray, son yarım saatte oyunu rakip sahaya yıkmayı başardı ancak bir türlü gol yol yollarını açamadı. Soldan Rodrigues’le etkili olmaya çalışan sarı-kırmızılıların çizgi organizasyonlarından gol çıkmadı. Aslan, üstünlük sayısını bulamazken, 80’de Koiata cezayı kesti. Soldan kullanılan serbest vuruşta Pavelka topu havalandırdı, Koita da arka direkte, müthiş voleyle Muslera’yı avladı: 1-2. G.Saray zirve yarışında beklemediği bir yara aldı.

Böyle olmaz

G.Saray’ın çıkıştaki ismi Rodrigues, “Çok fazla söyleyecek bir şey yok, kötü bir 2. yarı oynadık. Deplasman ile iç saha performansımız arasında fark var. Bu maçtaki davranışımız doğru değil. Şampiyon olmak istiyoruz ve şampiyon olmak istiyorsak, böyle oynayamayız” ifadelerini kullandı.