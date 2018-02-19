Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başında Başakşehir’den, 13.5 milyon Euro’ya Roma’nın yolunu tutan Cengiz Ünder, son haftalardaki çıkışıyla İtalya’da gündemden düşmüyor. 23. hafta mücadelesinde Hellas Verona karşısında attığı golle takımına 3 puanı getiren millî futbolcu, 24. haftada Benevento ağlarını 2 kez sarsıp, 1 de asist yaparken, önceki gün oynanan Udinese deplasmanında uzaktan attığı golle takımının 2-0’lık zaferine önderlik etti.

Cengiz’in bu artan grafiği Çizme’de manşetlere; Roma’nın efsane oyuncusu olan Francesco Totti üzerinden, ‘Yeni Totti’ olarak taşınırken, genç yıldız ile ilgili olarak Corriere dello Sport Gazetesi, “Ünder ışıldıyor” derken, Tuttosport, “Ne Ünder ama” başlığını attı. Başkent ekibinin teknik direktörü Eusebio Di Francesco da, “Cengiz, bu kulüp için akıllıca bir tercihti. Ancak saha içindeki tercihlerini geliştirmesi gerekiyor. En büyük gücü şutları, bu da onu durdurulması zor bir oyuncu yapıyor” ifadelerini kullandı.

TOTTI DE 17 İLE BAŞLAMIŞTI

Öte yandan İtalya basınından bazı kesimler Roma efsanesi Totti'nin de 20'li yaşlarının başında takımında şimdilerde Cengiz'in giydiği 17 numaralı formayı giydiğini hatırlatarak Cengiz'e verilen önemi vurguladı.