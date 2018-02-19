Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği Göztepe maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, Göztepe'yi konuk edecek. Ligin sürpriz ekiplerinden Göztepe, iyi gidişatını sürdürerek Ankara'dan puan veya puanları almanın peşinde. Ev sahibi ekip ise düşme potasının hemen üstünde bulunduğundan saha avantajını kullanarak 3 puanı almanın hesabını yapıyor. Göztepe oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 33 puanla 8. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 22 puanla 14. sırada yer alıyor. Peki Gençlerbirliği Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte detaylar...

Gençlerbirliği - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ankara 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Serkan Çınar yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de...

Atiker Konyaspor’u 1-0 yendikten sonra çıktığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Göztepe, 22. haftaya 33 puanla girdi. Son 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekipte, kart cezalıları kaleci Beto ile Andre Castro’nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Kadu, Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre başkentte forma giymeyecek.

SABRİ VE SELÇUK SINIRDA

Göztepe’de, Halil Akbunar, Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gençlerbirliği ile ligde 32. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki müsabakalarda 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı. İzmir temsilcisi, deplasmandaki 15 maçta ise beşer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı.

MUHTEMEL 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf- Ahmet, Luccas, Palitsevich, Pogba, Uğur, Aydın, Scekic, Khalili, Sessegnon, Skuletic

SAKAT: Serdar Özkan, Ahmet İlhan

GÖZTEPE: Günay - Tanju, Reis, Kosanovic, Traore, Rotman, Selçuk, Gouffran, Poko, Halil, Demba Ba

SAKAT: Hakan, Ömer Şişmanoğlu, Kadu

CEZALI: Beto, Castro

Tamer Tuna: “Göztepe taraftarını yeniden Avrupa’ya götüreceğiz”

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, hedeflerini büyüttükleri için beklentilerin arttığını, bunun için de kaybedilen puanların taraftarları üzdüğünü söyledi. Tuna, Avrupa kupalarına katılmayı hayal ettiklerini de ifade ederek, “Hedefimiz 1969’dan sonra o başarılı, efsane takımın hayalini gerçekleştirmek. Göztepe taraftarını yeniden Avrupa’ya götüreceğiz” dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin teknik direktörü Tamer Tuna, Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısına, Afrin’deki terör örgütlerine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimize rahmet dileyerek başladı. Tuna, “Allah, kahraman ordumuzun yanında olsun. Akıttığımız her kanın nasıl değerli olduğunun ve kendi canımızdan gittiğinin farkındayız. Kahraman Mehmetçiğimiz, ülkemizin bütünlüğünü ve bunun koruyuculuğunu ebediyen sürdürecek. Biz de dualarımızla onların yanındayız” dedi.

Kendilerinin futbol oynamaya çalışan bir ekip olduğunu kaydeden Tuna, “Her zaman sahada etik davranmaya çalışıyoruz. Ne hakemlerle ne rakiplerle ilgili bir eleştiri yapmadık. Bize karşı önlem alınarak savunma yapılmaya başlandı. Çok fazla oyun durmaya başladı, oyun çok fazla bekletilmeye başlatıldı. Benim bunla alakalı bir eleştirim var” diye konuştu.

Son 5 maçtır kazanamayan bir takım algısı oluşturulmak istendiğini belirten Tamer Tuna, bu maçlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile mücadele ettiklerini hatırlatarak, “Göztepe, iyi bir takım ve ligde değer verilen bir takım. Ligde hakemlerin hatalarından çok niyetleriyle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Aleyhte niyetler olunca sorunlar başlıyor. Hakemleri eleştirmemenin tek nedeni hatalarının olmasıydı” dedi.

“Avrupa hayalimiz var”

Göztepe’nin hedeflerini büyüttüğünü ve bu nedenle beklentilerin arttığını söyleyen Tuna, “İyi oynadığımız maçlarda puan kaybedince taraftar da üzülüyor. Hedefimiz 1969’dan sonra o başarılı, efsane takımın hayalini gerçekleştirmek. Bu hayalle ilgili çalışma içerisindeyiz. Göztepe taraftarını yeniden Avrupa’ya götüreceğiz. Avrupa hedefinin gerçekleşmesi hepimizi mutlu edecek” şeklinde konuştu.

“Demba Ba, pozitif futbolda bize katkı sağlıyor”

Demba Ba ile Beşiktaş’ta çalıştığı için özelliklerini ve kendilerine katacaklarını bildiğini anlatan Tuna, “Uzun zamandır maç oymadığını için şüphe uyandırıyordu. Fiziksel kalitesini bildiğim için kuşku duymadım. İnşallah bir daha sakatlık yaşamaz. İstediğimiz pozitif futbol anlamında bize katkı sağlayacak. Yarım sezonun sonrasında karşılıklı görüşülecek bir opsiyon var. Umarız Göztepe’de kalır” ifadelerini kullandı.