Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakatlığı nedeniyle altı ay kortlardan uzak kalan ve Ocak 2017'de dünyanın 17 numarası olarak yeniden turnuvalarda mücadele eden İsviçreli tenisçi Roger Federer, bugün açıklanan ATP sıralamasında İspanyol Rafael Nadal'ı tahtından indirirken yine rekorlara imza attı.

Dünya 1 numarasına yükselen en yaşlı tenisçi olarak tarihe geçen 36 yaşındaki İsviçreli raket, zirvede yer aldığı son iki tarih arasındaki sürenin uzunluğuyla da rekor kırdı.

Halihazırda dünya klasmanında en uzun süre 1 numara olan Federer, bunu 303 haftaya taşıyarak bu alandaki rekorunu geliştirdi.

Bileği bükülmüyor

Geçen yıl ocak ayından bu yana 70 maça çıkan Federer, sadece 5 karşılaşmada mağlubiyet yaşadı.

Son 5 grand slam turnuvasından Avustralya Açık'ta iki, Wimbledon'da bir şampiyonluk yaşayan İsviçreli sporcu, masters turnuvaları Şangay, Miami ve Indian Wells'den kupayla ayrıldı.

Federer, ATP Dünya Turu Finalleri'nde Belçikalı David Goffin, ABD Açık çeyrek finalinde Arjantinli Juan Martin del Potro, Kanada Masters'ta Alman Alexander Zverev, Stuttgart Açık'ta Alman Tommy Haas ve Dubai Turnuvası'nda Rus Evgeny Donskoy'a yenildi.

Zirveye 5 yılda tırmandı

2012 Wimbledon'dan sonra uzun süre grand slam kazanamayan ve emekliliğine ilişkin sorularla daha sık karşılaşmaya başlayan Federer'in yeniden zirveye çıkması 5 yıl sürdü.

2017 yılında kariyerinin 8. Wimbledon zaferini yaşayan ve bu turnuvayı en fazla kazanan tenisçi olarak tarihe geçen Federer, 4 Kasım 2012 tarihinde kaybettiği dünya klasmanının 1 numaralı koltuğunu 5 yıl 106 gün sonra geri aldı.

İsviçreli sporcu, Rotterdam'da katıldığı turnuvada duygularını "Biraz gerçek dışı" ifadeleriyle dile getirdi.

Daha önce ABD'li Andre Agassi 3 yıl 142 gün, ABD'li Jimmy Connors 3 yıl 65 gün, İspanyol Rafael Nadal da 3 yıl 45 gün sonra yeniden ATP sıralamasında 1 numara olmuştu.

En yaşlı 1 numara

8 Ağustos 1981 tarihinde doğan 36 yaşındaki Roger Federer, ATP sıralamasında 1 numara olan en yaşlı tenisçi olarak tarihe geçti.

33 yaşındayken Eylül 2003'te dünya klasmanının ilk sırasına yerleşen Andre Agassi, bu alanda rekoru elinde bulunduruyordu.

İspanyol tenisçi Nadal 31 yaşında, ABD'li Jimmy Connors ile Ivan Lendl da 30 yaşında bu başarıyı tekrarlamıştı.

Zirve inadı bitmedi

Kariyerinin ilk grand slam turnuvasını 2003 Wimbledon'da kazanan Federer, ilk kez 14 yıl 17 gün önce 2 Şubat 2004 tarihinde dünya 1 numarası unvanını elde etmişti.

17 Ağustos 2008'e kadar 237 hafta aralıksız zirveyi kimseye kaptırmayan İsviçreli raket, 6 Temmuz 2009 ile 6 Haziran 2010 arasında 48 hafta, 9 Temmuz 2012 ile de 4 Kasım 2012 arasında 17 hafta liderlik koltuğunda oturdu.

İspanyol Nadal'ın zirvedeki ilk ve son görüldüğü tarihlerin aralığı ise 9 yıl 184 gün oldu.

Rekorunu geliştirdi

302 haftayla en uzun süre dünya 1 numarası olan Federer, bugün açıklanan sıralamayla rekorunu 303 haftaya taşıdı.

Beş kez de sezonu ilk sırada tamamlayan Federer'i bu alanda idolü olarak gördüğü ABD'li Pete Sampras takip ediyor. Sampras 102'si aralıksız olmak üzere toplam 286 hafta ilk sırada kaldı.

ABD'li Ivan Lendl 270, vatandaşı Jimmy Connors 268, Sırp Novak Djokovic 223 hafta yerini kimseye kaptırmadı.

100. kupayı kovalıyor

Kariyerinde 97 turnuvada şampiyonluk yaşayan Federer, dalya yapmaya çok yaklaştı. Bu alanda ABD'li Jimmy Connors 109 kupayla ilk sırada yer alıyor.

8'i Wimbledon, 6'sı Avustralya Açık, 5'i ABD Açık ve biri de Fransa Açık olmak üzere 20 grand slam kazanan deneyimli raket, tek erkeklerde en fazla grand slam şampiyonluğu yaşayan sporcu unvanını elinde bulunduruyor. Federer'i 16 grand slam zaferiyle Nadal takip ediyor.

Federer, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda çiftlerde altın, 2012 Londra Olimpiyatları'nda ise teklerde gümüş madalya kazandı.

İsviçreli sporcu kariyeri boyunca 115 milyon dolardan fazla para ödülünün sahibi oldu.