Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Erkek Basketbol Takım’ı 31 Ağustos - 15 Eylül 2019 tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçlarında 23-26 Şubat tarihlerinde İsveç ve Letonya deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sezon içindeki yoğun takvimin zorlu bir süreç olduğunu ifade eden başarılı teknik adam, "Hepimizin arka arkaya maçlar oynadığı yoğun bir dönemden geçiyoruz ancak oyuncularımız fiziksel olarak bu tempoya alışmış durumdalar. Mental olarak da en iyi şekilde adapte olmak ve başarılı olmak istiyoruz" dedi.

Genç oyuncuların geride kalan süreçte gösterdikleri performanstan memnun olduğunu belirten Sarıca, kritik deplasmanlar öncesi oyuncularına duyduğu güveni de bir kez daha dile getirdi.