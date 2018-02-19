Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçlarında 23-26 Şubat tarihlerinde İsveç ve Letonya deplasmanlarına çıkmaya hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Gruptaki ilk iki maçımızı kazanarak başladık. İki kritik deplasman maçı oynayacağız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli takımı oluşturan idari ve teknik kadromuza ve oyuncularımıza güvenimiz tam. Her iki maça da en iyi şekilde hazırlanarak çıkacağız. Bir sonraki gruba avantajlı olarak geçmek istiyoruz. Bunu yapabilecek gücümüz var. Hedeflerimize adım adım yaklaşıyor ve maç maç düşünüyoruz. Bu bağlamda iki maça da titizlikle yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KULÜPLERİMİZE VE OYUNCULARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Türkoğlu, sezon içi yoğun maç takvimine rağmen oyuncuların ve kulüplerin gösterdiği duyarlılığa teşekkür ederek, "Bu süreçte tüm kulüplerimiz, yöneticilerimiz, antrenörlerimiz ve oyuncularımız bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Nihayetinde Milli Takım olarak elde edilecek tüm başarılar birlikte elde edilmiş başarılar olacaktır. Bu destek ve duyarlılık sebebiyle herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hidayet Türkoğlu, ayrıca Ufuk Sarıca önderliğinde Dünya Kupası’nın ardından olimpiyatlara da katılmak istediklerini belirtti.