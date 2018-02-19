Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam Kasımpaşa’ya karşı ilk 11’de forma giyen oyuncular, günü salonda rejenerasyon ve bireysel çalışmayla geçirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Ana bölümde ise interval koşu yapıldı. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

CARRASSO AMELİYAT OLUYOR

Sağ dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde geçirilmiş dış menisküs hasarı ile dış yan bağda esneme tespit edilen Serdar Aziz, günü takımdan ayrı özel bir çalışma yaparak geçirdi. Cedric Carrasso’nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğu ve dizinde blokaj oluştuğu gerekçesiyle kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından bugün ameliyat edilmesine karar verildi. Fernando Reges, planlanan program doğrultusunda fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma gerçekleştirdi. Sofiane Feghouli, mide rahatsızlığından ötürü antrenmanda yer almayarak dinlendirildi.

Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.