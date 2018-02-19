Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçı için son antrenman çalışmasını yapan Beşiktaş’ın rakibi FC Bayern Münih maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör Jupp Heynckes yönetimindeki antrenmanda Alman ekibi koşu, pas ve istasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Münih ekibi, antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise yarınki mücadelenin taktik provasını yaptı. Antrenmanı çok sayıda basın mensubu takip etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Bayern Münih ile Beşiktaş yarın TSİ 22.45’te Allianz Arena’da karşılaşacak.