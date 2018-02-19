Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları öncesi hazırlıklarını sürdüren Büyükler Karate Milli Takımı, sezonun üçüncü hazırlık turnuvasında genel klasmanın zirvesine çıktı. Dubai’nin ev sahipliği yaptığı Karate 1 Premier Lig’in ikinci etabında milli karateciler, dört altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) önemli turnuvaları arasında yer alan Karate 1 kapsamında 16-18 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Premier Lig’in ikinci etabına 73 ülkeden 619 karateci katılım gösterdi. Türkiye Karate Milli Takımı ise tam kadro mücadele etti. Al Wasl Club Salonu’nda düzenlenen organizasyonda 2017 yılını sıkletinin en iyisi olarak noktalayan Serap Özçelik, kumite 50 kilo finalinde Yunan Eirini Christina Kavakopoulou’nu 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Kariyerinde iki dünya şampiyonluğu bulunan Enes Erkan, sezonun üçüncü turnuvasında zirveye çıkmayı başardı. Kumite +84 kilo finalinde Belaruslu Andrei Grinevich’i 1-0 yenen Milli karateci, Dubai’den altın madalya ile ayrıldı.

ERAY ŞAMDAN’DAN TARİHİ BAŞARI

Alt yaş kategorilerindeki kariyerini yedi altın madalya ile noktalayan Eray Şamdan, büyükler kariyerine tarihi bir başarı ekledi ve Premier Lig’deki ilk finalinde şampiyonluğa ulaştı. Kumite 60 kiloda yarışan milli karateci, 2014 Avrupa Şampiyonu Makedon Emil Pavlov karşısında çok iyi bir performans ortaya koyarak tatamiden 2-1 galip ayrıldı ve geçen yıl bronz madalya kazandığı Dubai’de bu kez altın madalyanın sahibi oldu.

Kumite 67 kilonun Avrupa Şampiyonu Burak Uygur, 21 yaş altı dünya şampiyonu Fransız Marvin Garin ile karşılaştığı finalde 2-2 berabere kaldı. İlk puanı rakibi aldığı için tatamiden yenik ayrılan milli karateci, ikinci oldu.

KATADA TÜRK FİNALİ

Erkekler ferdi kata dalında üçüncülük finalinde Türk karateciler karşı karşıya geldi. Emre Vefa Göktaş’ı 4-1 mağlup eden 2017 Avrupa ikincisi Ali Sofuoğlu, son iki yılda gümüş ve bronz madalya kazandığı Dubai’de bir kez daha kürsüde yer almayı başardı.

TAKIMLARDAN İKİ MADALYA

Sezonun üçüncü turnuvasında takım kata dalında Türkiye, kadınlarda ve erkeklerde finale yükselme başarısı gösterdi. Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş’ten oluşan Kadın Kata Milli Takımı, ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri’ni 5-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran ve Gökay İlgezdi’den oluşan Erkek Kata Milli Takımı ise finalde Fas’a 4-1 yenilerek ikincilikte kaldı.