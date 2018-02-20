Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 Pyeong Chang Kış Olimpiyatlarında artistik buz pateninde Türkiye’yi temsil eden Alisa Agafonova ile Alper Uçar, buz dansı serbest programda yarışmaya hak kazandı. Oyunların onuncu gününde düzenlenen buz dansı kısa program müsabakasında 59,52 puan elde eden Agafanova-Uçar çifti 20. sırayı elde ederek, Türkiye’nin kış olimpiyatları tarihinde serbest programa yükselen ilk buz dansı çifti oldu. Kanada’dan Tessa Virtue-Scott Moir çifti 83,67 puanla kısa programı ilk sırada bitirirken, Fransa’dan Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron çifti 81.93 puanla ikinci, ABD’den Madison Hubbell-Zachary Donohue ikilisi ise 77.75 puanla üçüncü sırada yer aldı.



Gözyaşlarını tutamadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da serbest program öncesi yapılan son antrenmanda Uçar ve Agafonova ikilisini tebrik ederken, sporcularımıza başarılar diledi. Buz dansında serbest program performansları, bugün 04.00’te sergilenecek ve bu müsabakanın ardından madalyalar sahiplerini bulacak. Buz üstündeki etkileyici performansının ardından gözyaşlarını tutamayan Alisa Agafonova, yakaladıkları başarı nedeniyle mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye’yi temsil etmekten dolayı gururlu olduğunu belirten millî sporcumuz “Bize güvenenleri mahcup etmediğimiz için sevinçliyim” dedi.