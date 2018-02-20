Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Avrupa’da bu gece tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacak. Temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bugün Almanya devi Bayern Münih’e misafir olacak. İki takım arasındaki karşılaşma, 22.45’te Allianz Arena’da oynanacak. Dev maç TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak. İki takım arasındaki karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek. Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda G Grubu’nu yenilgisiz lider olarak tamamlayıp tarih yazan siyah-beyazlı ekip, B Grubu’nu ikinci sırada bitirerek son 16 turunda mücadele etme hakkını elde eden rakibi karşısında avantaj arayacak. Şampiyonlar Ligi’nde altıncı defa yer alan Beşiktaş, daha önceki beş macerada gruptan çıkmayı başaramamıştı. Siyah-beyazlılar Bayern’i elerse yeni bir tarih yazacak.