Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş tarihî maç öncesi dün akşam bir basın toplantısı yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı temkinli konuşurken, “Bu zamana kadar iyi geldik. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Şampiyonlar Ligi’ne en çok katılan ve kupayı en çok alan takımlardan biri Bayern Münih. Futbol her türlü sonuca açık. Her şeyin başında gayretimizi göstereceğiz. Umarım ki güzel geçer. Bugüne gelinceye kadar kendimizi favori gördük ve ilk kez kendimizi favori olarak görmüyoruz. Bizim de yetenekli oyuncularımız var. Zor olacak ama zorluğu aşacak kadromuz var” sözlerini kullandı.



7 kişi saldırıyorlar

Güneş, “Deplasmanda atacağımız gol maçı iyi tamamlamamızı ve bize avantajı getirir, umarım da öyle olur. Rakibin 7 oyuncusunu hücumda göreceğiz. Hem kaliteli hem disiplinli hem de çok koşan oyuncuları var. Savunma prensipleri daha ön planda olan bir maç her oyuncu için. Bu maçta savunmayı önde yapmayı hem de gol atmayı istiyoruz” derken, “Sürprizimiz yok. Herkesin beklediği bir kadro ile çıkabiliriz” şeklinde konuştu.



Almanlar çok önde

Konya maçında yaşananların sorulduğu Şenol Hoca, “Bizi buraya gelene kadar hiçbir şey etkilemedi. Tozu dumana katanlar sonra ‘problemi kim çıkardı?’ diye konuşmayı seviyor bizde. Bu maç bizim için test olacak. Yarın (bugün) alacağımız sonuç iyi bile olsa futbol gelişimimiz Alman futbolunun gelişiminin yanından bile geçmeyecektir. Böyle kaliteli takımlarla oynamaktan gurur duyuyoruz, keyif alıyoruz” dedi.

Yenilmiyorlar

Alman devi Bayern Münih’in son maçlardaki istikrarı dikkat çekiyor. Teknik direktörlüğe Jupp Heynckes’in gelmesinin ardından şaha kalkan Bavyera ekibi, son 13 maçından da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.



Üç isim sınırda

Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ikişer defa sarı kart gören Tolgay Arslan, Caner Erkin ve Anderson Talisca, bugünkü mücadelede de aynı durumu yaşarsa 14 Mart’taki rövanş karşılaşması öncesinde cezalı duruma düşecek.



Dünya izleyecek

Beşiktaş’ın, Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile oynayacağı maçı dünya seyredecek. 75 bin kişilik Allianz Arena’daki dev kapışmanın bütün biletleri tükenirken, ekranları başında da 120 ülkeden yaklaşık 500 milyon futbolsever olacak.



Heynckes övdü

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, “Biz misyonumuzu devam ettirmek istiyoruz. Beşiktaş’ı çektiğimizde basın iyi kura olduğunu söyledi. Beşiktaş önemli oyunculara sahip. Benim asıl anlamadığım neden bugüne kadar 16 turuna kalmadığıdır” dedi.

Bu maçı alacağız

Şenol Güneş’le birlikte basın toplantısına giren Gary Medel, “Mental olarak maça hazırız” derken, “İki ayaklı bir eleme karşılaşması oynayacağız. İki maçı da iyi yönetmeliyiz. İyi bir sonuç alıp evimize dönmek istiyoruz. Buraya kazanmaya geldik. Burada kazanıp kendi evimizde işi bitirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

KARTAL PUSUYA YATTI

Beşiktaş son idmanını dün akşam karşılaşmanın oynanacağı Allianz Arena’da gerçekleştirdi ve maç saatini beklemeye başladı. Şenol Güneş oyuncularına top kontrolü, 5’e 2 ve dar alanda pas çalışması yaptırdı. Antrenman taktik program, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Bayern de çekiniyor

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Bayern Münih maçı öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. Bein Sports’a konuşan Çebi “Sırtımızda büyük bir sorumluluk. Türkiye’yi temsil ediyoruz. Çok önemli. Bütün Türkiye’nin, rakiplerimizin taraftarları da dahil olmak üzere gönülleri bizimle beraber. Hepsinin tebrik ve başarı dileklerini alıyoruz. Bu da bizi daha çok mutlu ve motive ediyor. İnşallah istediğimiz bir skorla geliriz. Vodafone Park’a çok daha rahat oynayacağımız bir skorla gelebilirsek bizim için şans olacaktır” dedi. Takıma güvendiğini de söyleyen tecrübeli yönetici “Gruplardan birinci olarak çıktık. Bu da bizim için motivasyon sebebidir. Her yerde söylüyorum. Bayern Münih’ten çekindiğimiz söyleniyor ama onların da bizden çekindiğini söyleyen yok. Ama ben buradan söylemek istiyorum. Bayern de bizden çekiniyor” sözlerini kullandı.

Kartal zoru sever

Ligde bu sezon hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla taraftarlarının yüzünü güldürüyor. Siyah-beyazlılar 4 galibiyet, 2 beraberlik ve namağlup olarak gruplarda en yüksek puana (14) ulaşan Türk takımı oldu. Şampiyonlar Ligi gruplarından lider olarak son 16’ya kalan ilk Türk takımı unvanının sahibi olan Beşiktaş, gruplarda deplasmanlardaki 3 maçı da kazanarak tarih yazmıştı. Siyah-beyazlılar ayrıca Avrupa kupalarında son 7 maçını da kaybetmedi.

Talisca için itiraz

Beşiktaş Anderson Talisca’ya verilen sarı karta resmî itirazda bulundu. Federasyona bir dilekçe yollayan siyah-beyazlılar emsal kararlardan da örnek gösterirken cezalı duruma düşen ve Fenerbahçe’ye karşı hafta sonu oynanacak derbide forma giyemeyecek olan Talisca’nın sarı kartının iptalini talep etti.