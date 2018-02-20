Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’ın Kasımpaşa karşısında aldığı şok mağlubiyet camiada moralleri bozdu. Şampiyonluk havasına girilmişken, 1 hafta sonra liderliğin devredilmesi ve heyecansız futbol bir hayli can sıktı. Son 7 deplasman maçında 6. mağlubiyetini alan ve dış sahadaki kötü alışkanlığını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim’in “Deplasman fobisi” hakkındaki yorumları da iyice kafaları karıştırdı. Terim’in Kasımpaşa maçı sonrasındaki basın toplantısında söylediği, “Deplasmanda bir sıkıntı var. Bunu ancak herhalde mayıstan sonra çözeriz. Burada çözemeyiz, yarışma anında” şeklindeki sözler “Şimdi çözülemeyecekse, bu sezon nasıl şampiyon olunacak” çıkışlarına yol açtı. Aynı toplantıda “Galatasaray’ın hocasıysanız umutsuzluğa kapılamazsınız. Sonuca isyan edeceksiniz oyununuzla. Mağlubiyeti kabul etmeyeceksiniz. Bu kadar kolay teslim olmayacaksınız, Galatasaray’da oynadığınızın farkına varacaksınız” ifadelerini kullanan Terim’in, mevcut kadroya da inancının çok olmadığı mesajını verdiği belirtildi.



Kadroya inanmıyor

Kasımpaşa maçından, sonra hiçbir şekilde hayal satmayan, pembe tablo çizmeyen aksine deplasman fobisinin de mayıs ayından sonra düzeleceğini ifade ederek son derece gerçekçi tavır sergileyen Fatih Terim, Galatasaray’a imza attıktan sonraki basın toplantısında da aynı şekilde davranmıştı. Şu ana kadarki şampiyonluklarda sezon boyunca en fazla 5 mağlubiyet alan sarı-kırmızılıların o dönem 4 mağlubiyeti vardı ve bu durum Fatih Terim’e hatırlatılmıştı. Tecrübeli teknik adam da “Ümit ederim hiç olmaz ama o çok iyimser bir görüş olur. Muhakkak bir kazaya uğruyorsunuz veya kırılıyorsunuz” diye cevap vermişti. Önceki gün itibarıyla 6. mağlubiyetini alan Galatasaray, daha şimdiden şampiyon olduğu sezonların gerisine düştü. Ndiaye’yi kaybeden ve sadece Nagatomo transferini yapabilen tecrübeli teknik adamın takıma olan inancının azalması göz önüne alındığında, Galatasaray camiası için geçen haftaki bahar havası bir anda kara kışa dönüştü.

Kaptan yetmedi!

Galatasaray’da Fatih Terim’in takımın başına geçmesiyle, eski günlerine dönen kaptan Selçuk İnan, Kasımpaşa maçında Ryan Donk’la birlikte en beğeni toplayan isimdi. Tecrübeli futbolcu, 8 dakika eksik oynamasına rağmen Galatasaray’ın en çok topla buluşan oyuncusu oldu. Dört defa top kapan Selçuk, karşılaşmanın en yüksek pas yüzdesiyle oynayan ismi olmayı da başardı. Kaptan arkadaşlarına 5 de şut pası verdi.

G.Saray’ın kalan deplasman maçları

K. Karabükspor

Fenerbahçe

Gençlerbirliği

Aytemiz Alanya

TM Akhisar

Göztepe

SERDAR AZİZ, CARRASSO, FEGHOULI...

Florya hastanesi!

Galatasaray’da Kasımpaşa maçında sakatlanan Serdar Aziz’den kötü haber geldi. Sağ dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde geçirilmiş dış menisküs hasarı ile dış yan bağda esneme tespit edilen Serdar Aziz, günü takımdan ayrı özel bir çalışma yaparak geçirdi. Diğer bir kötü haber yedek kaleciden geldi. Carrasso’nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğu ve dizinde blokaj oluştuğu gerekçesiyle kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından dün ameliyat edilmesine karar verildi. Öte yandan İstanbul’a dönen Fernando, planlanan program doğrultusunda fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma gerçekleştirdi. Feghouli ise mide rahatsızlığından ötürü dünkü antrenmanda yer almayarak dinlendirildi.

Şaşkınlık verici!

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa maçında yürekleri ağza getirdi. Vazovagal Senkop hastası Gomis, önceki gün maçta baygınlık geçirip, sonrasında oyuna devam etmişti. Fransız yıldızın yaşadığı talihsiz olay, dünya basınında da yankı buldu. Ada basınından The Sun, haberi “Swansea’nin eski oyuncusu Bafétimbi Gomis yere çöktü” başlığıyla verirken oyuncunun 2009’da da aynı durumu üç defa yaşadığına vurgu yaptı. Daily Mirror ise aynı başlıkla gördüğü haberde Gomis’in 2015’te Swansea formasıyla Tottenham Hotspur’a karşı oynarken White Hart Lane’de de benzer bir durum yaşadığını hatırlattı.



Dinlenmesi lazımdı

Daily Mail gazetesinin yaptığı haberde de Gomis’in düşüş anı anbean gösterilirken oyuncunun baygınlık geçirmesinin ardından oyuna devam etmesine duyulan şaşkınlık ön plana çıkarıldı. Fransızların saygın spor gazetesi L’équipe de millî oyuncularının yaşadığı bu talihsiz anlara kayıtsız kalmadı. Kardiyoloji Uzmanı Corç Baytaroğlu ise yaptığı açıklamada, “Oyuna devam etmesi doğru değildi. Profesyonel futbol hayatına tabii ki devam edebilir. Buna bir engel yok. Fakat baygınlık geçirdikten sonra dinlendirilmesi gerekiyordu. Pozisyon anına baktığımızda profesyonelce düşüyor. Bayılacağını hissediyor” dedi.