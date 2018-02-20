Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Manchester City'de Delph, 45. dakikada kırmızı kart gördü ve City, 45 dakika boyunca 10 kişi mücadele etti. Karşılaşma karşılıklı ataklarla devam ederken, 79. dakikada sahneye Will Grigg çıktı. Callum Elder'in yaptığı asisti gole çeviren Grigg, takımını 1-0 öne geçirdi.

WİGAN'A SÜRPRİZ, CİTY'E ŞOK

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Wigan Athletic, kupanın en büyük sürprizlerinden birisine imza atarak, Manchester City'yi elemeyi başardı.

MANCHESTER EKİBİNİ 3 MAÇTA DA YENDİLER

Wigan Athletic, FA Cup'ta Manchester City'e karşı oynadığı 3 maçta da sahadan galibiyetle ayrılarak, City'i kupa dışında bırakmayı başardı.

Wigan, bu sezon FA Cup'ta Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, West Ham ve City'i eledi.