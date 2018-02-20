Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma'da son dönemdeki performansıyla konuşulan isimlerin başında gelen Cengiz Ünder hakkında, Edin Dzeko'dan da bir yorum geldi. Edin Dzeko, ligdeki genel durumlarının iyi olduğunu ancak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söylerken son dönemde Cengiz'in yaptığı katkının altını çizdi.

CENGİZ BÜYÜK KATKI SAĞLADI



Tecrübeli golcü oyuncu yaptığı açıklamaada Cengiz Ünder'e yer verirken, ''Son dönemde iyiyiz, kendimizi geliştirmemiz gereken noktalar var. Şunu da söylemem gerekiyor, Cengiz son 3 maçta attığı 4 golle bize büyük katkı sağladı. Gerçekten takımımız için fark oluşturan bir isim'' ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder, hafta sonu Roma'nın Udinese'yi 2-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atmıştı.