Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aykut Kocaman, kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek Janssen'in alternatifini şimdiden düşünmeye başladı. Bir süredir Avrupa'da sözleşmesi bu yıl dolacak isimleri takip eden usta hocanın Mario Balotelli üzerinde durmaya başladığı kaydedildi.



Nice'te forma giyen İtalyan santrforun performansını izleyen sarı-lacivertli çalıştırıcının, eski hırçın görüntüsünden uzaklaşan 27 yaşındaki golcü konusunda idari menajer Hasan Çetinkaya ile görüşüp detaylı bir rapor istediği bildirildi.



HAZİRANDA BİTİYOR



Bunun üzerine Fransız basınında Balotelli ile ilgili çıkan olumlu ve olumsuz haberleri toparlamaya başlayan Çetinkaya'nın kısa bir süre içinde Kocaman'a raporunu sunacağı vurgulandı.



UEFA ile yapılan Finansal anlaşma gereği bonservis ile oyuncu almalarının zor olduğunu bilen Aykut hocanın haziran ayında sözleşmesi bitecek Balotelli konusunda ciddi düşünmeye başladığı gelen haberler arasında.



ŞENOL GÜNEŞ VETO ETMİŞTİ



İtalyan golcü sezon başında Beşiktaş'ın da gündemini uzun süre meşgul etmişti. Siyah-beyazlı yönetim, golcünün şartlarını araştırmış fakat teknik direktör Şenol Güneş tarafından veto edilmişti.



Balotelli, bu sezon Fransa'daki performansıyla göz doldurdu. Yıldız futbolcu, 13'ü lig, 7'si Avrupa, 1'i de Fransa Kupası'nda olmak üzere 28 maçta 21 gol kaydetti. (Fotomaç)