Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa maçı sonrası, Muslera'ya, "evine git" mesajı yollanırken cevap eşinden geldi. Patricia, "Neden olmasın? Belki yakında..." yanıtını verirken şimdi gözler Muslera'ya çevrildi. Uruguaylı eldivenin, kendisini ısrarla isteyen Sao Paulo'ya gidebileceği belirtiliyor.



Galatasaray, Kasımpaşa yenilerek taraftarını üzerken ortaya da ilginç bir istatistik çıktı. Bu sezon ligde 6'ncı kez mağlup olan sarı-kırmızılı takım, yaşadığı şampiyonlukların hiçbirinde bu kadar maç kaybetmedi.

(Fotomaç)