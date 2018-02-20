Kasımpaşa maçı sonrası, Muslera'ya, "evine git" mesajı yollanırken cevap eşinden geldi. Patricia, "Neden olmasın? Belki yakında..." yanıtını verirken şimdi gözler Muslera'ya çevrildi. Uruguaylı eldivenin, kendisini ısrarla isteyen Sao Paulo'ya gidebileceği belirtiliyor.
Galatasaray, Kasımpaşa yenilerek taraftarını üzerken ortaya da ilginç bir istatistik çıktı. Bu sezon ligde 6'ncı kez mağlup olan sarı-kırmızılı takım, yaşadığı şampiyonlukların hiçbirinde bu kadar maç kaybetmedi.
(Fotomaç)
Muslera'nın eşi sinyali vermişti! Yeni adresi...
20.02.2018 - 14:27 | Son Güncelleme: 20.02.2018 - 14:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 2-1 yenildiği maç sonrası eşinin taraftara verdiği cevapla gündeme gelen Muslera'nın Sao Paulo'ya gidebileceği öne sürüldü.
Kasımpaşa maçı sonrası, Muslera'ya, "evine git" mesajı yollanırken cevap eşinden geldi. Patricia, "Neden olmasın? Belki yakında..." yanıtını verirken şimdi gözler Muslera'ya çevrildi. Uruguaylı eldivenin, kendisini ısrarla isteyen Sao Paulo'ya gidebileceği belirtiliyor.
Etiketler : Galatasaray,Kasımpasa,Fernando Muslera,Sao Paulo,
545078 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/545078.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
22
14
4
4
41
21
20
46
2
Galatasaray
22
14
2
6
47
27
20
44
3
Fenerbahçe
22
12
8
2
44
24
20
44
4
Beşiktaş
22
11
8
3
41
21
20
41
5
Kayserispor
22
9
8
5
30
25
5
35
6
Sivasspor
22
10
4
8
30
33
-3
34
7
Trabzonspor
22
8
9
5
36
32
4
33
8
Göztepe
22
9
6
7
35
35
0
33
9
Kasımpaşa
22
8
5
9
34
37
-3
29
10
Malatyaspor
22
7
7
8
24
28
-4
28
11
Bursaspor
22
7
6
9
31
28
3
27
12
Akhisarspor
22
7
6
9
28
34
-6
27
13
Gençlerbirliği
22
6
7
9
29
35
-6
25
14
Antalyaspor
22
6
6
10
26
39
-13
24
15
Konyaspor
22
5
6
11
23
30
-7
21
16
Alanyaspor
22
6
3
13
34
43
-9
21
17
Osmanlıspor
22
5
4
13
31
43
-12
19
18
Karabükspor
22
3
3
16
15
44
-29
12
23. Hafta Maçları
23.2.2018
Galatasaray - Bursaspor
24.2.2018
Kayserispor - Kasımpaşa
25.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Atiker Konyaspor
25.2.2018
Alanyaspor - Trabzonspor
25.2.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Antalyaspor
25.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
25.2.2018
Göztepe - Demir Grup Sivasspor
25.2.2018
Beşiktaş - Fenerbahçe
26.2.2018
Medipol Başakşehir Fk - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
22
12
5
5
36
20
16
41
2
Ç. Rizespor
22
12
5
5
44
30
14
41
3
Ankaragücü
22
11
6
5
31
21
10
39
4
Gazişehir G.Ant
22
9
8
5
35
17
18
35
5
İstanbulspor
22
10
5
7
25
22
3
35
6
Boluspor
22
10
3
9
29
21
8
33
7
Altınordu
22
9
6
7
34
28
6
33
8
Elazığspor
22
8
7
7
28
25
3
31
9
Giresunspor
22
8
7
7
27
24
3
31
10
Balıkesirspor
22
9
6
7
39
34
5
30
11
Adanaspor
22
8
6
8
26
34
-8
30
12
BB Erzurumspor
22
7
8
7
26
25
1
29
13
Eskişehirspor
22
8
6
8
40
33
7
27
14
Samsunspor
22
6
9
7
21
27
-6
27
15
Adana Demirspor
22
6
6
10
28
33
-5
24
16
Denizlispor
22
5
5
12
22
33
-11
20
17
Manisaspor
22
7
2
13
25
38
-13
14
18
Gaziantepspor
22
1
4
17
9
60
-51
4