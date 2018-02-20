Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aziz Yıldırım, Hatay F.Bahçeliler Derneği’nin kendi imkanlarıyla yaptırdığı Hatay F.Bahçe Özel Eğitim Anaokulu’nun resmi açılışına katılacak.

ASKERLERİMİZE MORAL VERECEK

Yıldırım daha sonra, yöneticilerden Mahmut Uslu, Önder Fırat ve Ozan Balaban ile birlikte sınırda görev yapan askerlerimize moral vermek için bu bölgeye gidecek.

ALİ KOÇ BARCELONA'DA

Fenerbahçe'de bir diğer başkan adayı Ali Koç ise geçtiğimiz günlerde Barselona'ya giderek yeni sponsorluk anlaşması için Barçalı yöneticilerle bir araya gelmişti.

Yapılan anlaşmanın ardından Koç firması, Barcelona'nın antrenman tişörtlerinin göğüs sponsoru ve forma kol sponsoru olmuştu.

Ali Koç daha sonra Barcelona Başkanı ile basın mensuplarının karşısına çıkmıştı.