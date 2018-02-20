Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK’ya sevk kararlarını açıkladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Alınan sevk kararları şöyle:
“1- ATİKER KONYASPOR Kulübü’nün 16.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki " "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 16.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü antrenörü ŞEREF ÇİÇEK’in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 17.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
3- KAYSERİSPOR Kulübü’nün 17.02.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 17.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 18.02.2018 tarihinde kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ’in 18.02.2018 tarihinde kulübünün resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
6- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu ADAMA TRAORE’nin 19.02.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 20.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu KORAY ALTINAY’ın 16.02.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 17.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
8- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü’nün 17.02.2018 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
9- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü YALÇIN KOŞUKAVAK’ın 18.02.2018 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-e. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
10- ADANA DEMİRSPOR Kulübü’nün 18.02.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”