Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Jaunesse ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından gündeme dair soruları yanıtladı. Son dönemde yaşanan hakem hataları üzerine konuşan Cengiz, “Taraftarın tepkisini biliyorum, tamamen farkındayım. Fakat burası Türkiye. Maalesef Cenap Şehabettin’in dediği gibi, bu ülkede mütevazı görünmeyin, gerçek sanırlar. Siz ne kadar efendi olursanız, bu maalesef yanlış değerlendiriliyor. Sizin efendiliğiniz, kibar duruşunuz, maalesef, bir korkaklık, bir yumuşaklık olarak algılanıyor. Türkiye, karanlıkta bekleyenlerin, spor dünyasında etkisini gösterdiği bir yer. Galatasaray olarak ağlak bir toplum değiliz. Mağlubiyeti de sinemize gururla çekebiliriz. Fakat biz Galatasaray’ız ve asla pes etmeyiz. Çarpışarak, vuruşarak ölürüz. Haftada 2 demeç verip, 3 tane zırlayan söz söylemeyiz. Hakemler de insan, hata yapabilir. Art niyet görmüyoruz. Ancak aynı hakem aynı hatayı 7 kez yapıyorsa bunun anlamı, tercümesi, insan hatası değildir. Kangren haline gelmiş bir yaradır. Federasyon, MHK, bizim kurullarımız. Galatasaraylı MHK, Beşiktaşlı TFF diyorlar. Federasyona da, MHK’ya da fanatik Fenerli gelsin. En değerli rakibimizi söylüyorum. Eğer bir insan değerleri ayaklar altına alıyorsa, biz ona yazıklar olsun deriz ve oyunu bozarız. Ben her zaman demeç vermeye karşı olduğumu söyledim. Buradan hakem kardeşlerimize sesleniyorum. Lütfen tıraş olurken aynaya bakabilin. Maçları tekrar izleyin Bütün tartışmalı pozisyonlar Galatasaray’ın aleyhine oluyor. Bize çok rahat kart çıkıyor. Ben kart çıkartılmasın demiyorum ama eşitlik içinde olunsun. Türkiye’de hakem seminerlerinde ben bu hatayı görüyoruz. Türkiye’de ezberlerin bozulması gerekiyor. Hakemleri yanlış eğitiyorlar. Hakemlerden adalet bekliyorlar. Hakemler, hakim değildir ve adalet dağıtamaz. Sahada hakem kendisini hakim olarak görürse, ’Bu takıma kart verdim, buna da vereyim. Bu takıma yanlış yaptım, buna da yapayım’ der. Hakem gördüğünü çalan, kuralları uygulayan kimsedir. Hakem seminerlerinde bu doğru olarak eğitilsin. Bizim haklarımız çiğnenmesin. Kimse uzun vadeli faturalar kesmesin. Herkese adil olun. Hakemlerden kimse mutlu değil. Tartışmalı pozisyonlarda Galatasaray’ın aleyhine kolay karar vermeyin. Galatasaray asla pes etmeyecektir” şeklinde konuştu.

“44 KİŞİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”

Göreve geldiklerinde hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen Mustafa Cengiz, “Biz zaten hazırlıklı yakalansaydık bu soruyu sormazdınız. Sevgili Dursun Başkan da hazırlıklı değildi. Yapı çok dinamik. Enkaz edebiyatı yapmayı sevmiyorum. Bize zaman gerekiyor. Biz Galatasaray’ın kılcal damarlarına kadar gireceğiz. Duruma egemen olma adına bunu yapacağız. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Biz çekildiğimizde daha şeffaf bir Galatasaray bırakmak istiyoruz. Biz hiçbir yerde turistik gezi yapmıyoruz, bütün gezilerimiz Galatasaray’ın çıkarları içindir. Galatasaray’a gönül vermiş insanlar, tam 44 kişi, gece gündüz Galatasaray için çalışıyor. Biz burayı biliyoruz. Top çizgiyi geçmediğinde, en az yüzde 30’luk kişinin arka planda bize hamam böceği gibi küfür edeceğini de biliyoruz” dedi.

Dursun Özbek’in değerli bir isim olduğunu dile getiren Cengiz, “Dursun Başkanım değerli bir Galatasaraylıdır. Bizim kimseye özel bir düşmanlığımız yok. Kendisi Galatasaray’a hizmet etmiş bir kardeşimiz, maddi yardımda bulunmuş. Biz de diyoruz ki bu maddi yardımda tedbiri kaldıralım. Bunun da kalkacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.

“UEFA’NIN ANLAYIŞLI OLMASINI BEKLİYORUZ”

Açık ve şeffaf olma sözü verdiklerini sözlerine ekleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Finansal Fair-Play benim uzmanlık konum. UEFA’da mali açıdan iyi durumda değiliz. Geldiğimiz günden bu yana çalışıyoruz. Son günlerde mesaimizin en az yarısını bu konuya ayırıyoruz. Federasyon da bu konuda, özellikle Servet Yardımcı bize yardımcı olacak. Takımların içinde bulunduğu konumu UEFA’nın anlayışla karşılamasını bekliyoruz. Loca ve kombine satışlarımız devam ediyor. Bizi eleştirmekte özgürsünüz, ama Galatasaray’a desteğinizi esirgemeyin. Burası benim veya arkadaşlarımızın şirketi değil. Geleceğin Galatasaray’ı için şimdiden destek olmalısınız. 3 haftada sadece 8,5 milyon TL stat geliri elde ettik. Bu çok önemlidir. TL üzerinden anlaşmalar yapmak için çabalıyoruz. Galatasaray bir spor kulübüdür. Yılda 70-80 milyon TL amatör spor giderimiz var. Bu da mali çıkmazı açıklıyor. Devletimiz bu konuda yardımcı olacak. Torba yasada amatörlerle ilgili düzenleme var. 3 büyük kulüp, Türkiye’de toplumun sosyal anlamda rahatlamasını sağlıyor. FFP’de UEFA’nın Türk takımlarına karşı anlayışla hareket edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

“TOPLUMSAL VİCDAN SEL GİBİDİR”

Hakem Abdullah Yılmaz’ın istifa etmesiyle ilgili herhangi bir yorumu olup olmadığı sorulan Mustafa Cengiz, “İnanın sadece kendimize güveniyoruz. İsterse MHK Başkanı fanatik Fenerbahçeli olsun ama haksızlık yapmasın diyoruz. MHK’nın kendi içindeki yazışmaların ne derece doğru olduğuna karar veremeyiz. Biz sahada yenilgiyi asla kabul etmeyen bir takım istiyoruz. Kimin ne düşündüğü bizi ilgilendirmiyor. Toplumsal kanaat ve toplumsal vicdan Toplumdaki vicdan, bir gruba haksızlık yapıldığına inanıyorsa, bu vicdan haksızlık yapanları sel olup ezer” diyerek sözlerini tamamladı.