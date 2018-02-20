Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda kontrol pas oyunu oynayan yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde taktik çalışma yaptı.



Sow kuvvet çalışması yaptı

Sakatlığı bulunan Emmanuel Badu’nun tedavisine devam edilirken, Moussa Sow ise kondisyoner eşliğinde kuvvet çalışması yaptı.



Futbolcular kenetlendi

Öte yandan ligde 8 maçtır kazanamayan Bursasporlu oyuncular, antrenman öncesi tesis içerisinde kendi aralarında toplantı yaparak Galatasaray maçı öncesi kenetlendi. Teknik Direktör Le Guen, antrenmandan yarım saat önce yardımcıları ile birlikte sahaya çıkarken, yeşil-beyazlı oyuncular ise toplantı sebebiyle 20 dakika geç şekilde antrenmana çıktı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.