Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde devam eden organizasyonda bugün bir gümüş madalya daha kazanan Norveç, 11 altın, 10 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 29 madalya ile liderliğini sürdürdü.

Almanya, 11 altın, 7 gümüş, 5 bronz madalyayla ikinci, Kanada ise 8 altın, 5 gümüş, 6 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

Biatlonda altın madalya Fransa'nın

Biatlon 2x6 kilometre kadınlar ile 2x7,5 kilometre erkekler karışık takım finalinde Fransa altın madalyanın sahibi oldu.

Marie Dorin Habert, Anais Bescond, Simon Desthieux ve Martin Fourcade'den oluşan Fransa Milli Takımı, 1.08.34.3'lük derecesiyle altın madalya kazandı.

Kuzey kombine bireysel yüksek tepe 10 kilometre yarışında altın madalyayı Alman Johannes Rydzek elde etti.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 11. gününde, kayakla atlama ve kayaklı koşudan oluşan kuzey kombine mücadelesinde Rydzek, 23.52.5'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Alman Fabian Riessle 23.52.9 ile gümüş, yine aynı ülkeden Eric Frenzel ise 23.53.3'lük zamanlamasıyla bronz madalyayı boynuna taktı.