Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya ve Türkiye arasında diplomatik skandala yola açan iki ülkeyi karşı karşıya getiren Aldi market poşetleri olayı Beşiktaş- Bayern Münih eşleşmesiyle birlikte yeniden gündeme gelmişti.

TARAFTARLAR ÖZÜR DİLEDİ

O çok konuşulan ve Almanya ile Türkiye arasında diplomatik krize yol açan olayın ardından dün akşam Bayern taraftarları özür mahiyetinde Beşiktaş taraftarlarını yemeğe davet etti.

Son karşılaşmada yaşanan saldırgan ve ırkçı tavırlarından uzak olan Münih taraftarları, dün akşam maliyeti Münih taraftarlarına ait olan bir eğlence düzenledi. Yaklaşık 70 taraftarın bir araya geldiği buluşmada dostluk mesajları verildi.

"ALDİ SİZLERİ BEKLİYOR" PANKARTI ASMIŞLARDI

1997 yılında Bayern Münih ile Beşiktaş eşleşmiş ve bu eşleşmeden Bayern Münih galip çıkmıştı. Ancak, Almanya'daki maçta Bayern Münih taraftarları, ucuzcu Alman marketler zincirinin alışveriş torbalarını tribünlerde göstererek, Beşiktaş'ı ve onu destekleyenleri aşağılamak istemişti. Bir yandan, "Aldi sizleri bekliyor" pankartı asılırken, diğer yandan da "Aldi'ye gidin" sloganları atılmıştı.

KAMUOYU AYAĞA KALKMIŞTI

17 Eylül 1997'deki maçta Beşiktaş'ı 2-0'le geçen ve 20 Şubat'taki rövanşta da yine aynı skorla karşılaşmadan galip ayrılan Bayern Münih'in taraftarlarının bu tavrı büyük yankı uyandırmıştı. O zamanlar yaklaşık 2 milyon Türk'ün bulunduğu Almanya'da kamuoyu ayağa kalkmış ve bu aşağılama ile "Türkler'e değil, Bayern Münih'e ve onların imajına da zarar verdiği" vurgulanmıştı. Konu, Alman Meclisi'ne kadar gelmiş ve söz konusu hakaretin yapılacak çeşitli jestlerle örtülmesi istenmişti.

BAŞKAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Türk basınının da etkisiyle tepkiler ayyuka çıkınca, Bayern Münih'in başkanı Karl Heinz Rummenige, Türkiye'nin Münih Başkonsolosu'ndan özür dilemişti. Ayrıca, Türk gazetelerine de özür içerikli büyük ilanlar verilmişti. Bu torbaları kaldırdığı tespit edilenler ise cezalandırılmıştı.