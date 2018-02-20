Maçtan dakikalar
15. dakikada Kenan’ın ortasında topla buluşan Muhammet’in kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.
22. dakikada Ankaragücü atağında ceza sahasında topla buluşan Mehmet Umut’un şutu ağlarla buluştu. 0-1
45. dakikada ceza sahasında Erdem’in eline top çarpası sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Ev sahibi takım adına penaltıyı kullanan Göksu’nun şutunda top ağlarla buluştu. 1-1
48. dakikada ceza sahası dışından Chibuke’nin sert şutu direğin yanından auta çıktı.
68. dakikada ceza sahası dışından topa sert vuran Putsila’nın şutu direğin üstünden auta çıktı.
70. dakikada Ufuk’un ortasında topla buluşan Ayite’nin şutunu kaleci Korcan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Stat: Yeni Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Deniz Turgut xx, Hüsnü Çelimli xx
Samsunspor: Furkan xx, Ahmet Solakel xx, Ercan xx, Erkam xx, Ahmet Cebe xx, Kenan x(Chibuike dk. 46 x), Çağrı xx, Samaras xx, Ufuk x (Enes dk. 76 x), Göksu xx, Muhammet x (Ayite dk. 62 xx)
Yedekler: Sifakis, Oğuz, Gökay, Angan, Burhan, Berat, Samed
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
MKE Ankaragücü: Korcan xx, Erdem xx, Sedat xx, Alihan xx, Kenan x (Enes dk. 64 x), Mehmet Sak x, Putsila xx (Tisdell dk. 87 ?), Mehmet Umut xx (Kehinde dk. 78 x), Mbamba x, İlhan xx, Gençer xx
Yedekler: Altay, Mahmut, Arif, Szukala, Yusuf, Oğuzhan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Göksu Türkdoğan (dk. 45) (Samsunspor), Mehmet Umut (dk. 22) MKE Ankaragücü
Sarı kartlar: Muhammet, Samarasi Ayite (Samsunspor), Mbamba, Mehmet Sak, Putsila, Kenan, Gencer (MKE Ankaragücü)