Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Aykut  Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen  antrenmanda, oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda  çift kale maç yaptıkları bildirildi. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Slovak savunmacı Martin Skrtel'in takımla beraber çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Çatalca Engelliler Eğitim ve Toplumsal Destek Merkezi'nden gelen  misafirlerin, idmandan önce teknik heyet ve futbolcularla buluştuğu kaydedildi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın  gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.