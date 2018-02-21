Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Slovak savunmacı Martin Skrtel'in takımla beraber çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Çatalca Engelliler Eğitim ve Toplumsal Destek Merkezi'nden gelen misafirlerin, idmandan önce teknik heyet ve futbolcularla buluştuğu kaydedildi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.