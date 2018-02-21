Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Slovak savunmacı Martin Skrtel'in takımla beraber çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Çatalca Engelliler Eğitim ve Toplumsal Destek Merkezi'nden gelen misafirlerin, idmandan önce teknik heyet ve futbolcularla buluştuğu kaydedildi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe'de Skrtel sevinci!
21.02.2018 - 21:14 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 21:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan Skrtel, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Etiketler : fenerbahçe,skrtel,beşiktaş,süper lig,
545453 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/545453.aspx
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4
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14
2
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47
27
20
44
3
Fenerbahçe
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12
8
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24
20
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Beşiktaş
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41
21
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30
25
5
35
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Sivasspor
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4
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7
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Göztepe
22
9
6
7
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Kasımpaşa
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5
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34
37
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Malatyaspor
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7
8
24
28
-4
28
11
Bursaspor
22
7
6
9
31
28
3
27
12
Akhisarspor
22
7
6
9
28
34
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27
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Gençlerbirliği
22
6
7
9
29
35
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25
14
Antalyaspor
22
6
6
10
26
39
-13
24
15
Konyaspor
22
5
6
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21
16
Alanyaspor
22
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21
17
Osmanlıspor
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Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
23
13
5
5
47
30
17
44
2
Ümraniyespor
23
12
5
6
36
22
14
41
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Ankaragücü
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İstanbulspor
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7
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22
3
35
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Adanaspor
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BB Erzurumspor
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Samsunspor
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7
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Eskişehirspor
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8
6
9
41
37
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Adana Demirspor
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6
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