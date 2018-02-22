Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk, sahasında Roma'yı konuk etti. Devler Ligi'nde ilk kez bir maça çıkan Cengiz Ünder, 41. dakikada attığı golle İtalyan ekibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda ev sahibi ekip, 52'de Facunda Fereyra ve 71'de Fred'in golleriyle öne geçti. Mücadelede başka gol olmayınca Ukrayna ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

71. dakika sahada kalan Cengiz Ünder, bu maçta attığı golle birlikte son 4 maçta 5 kez fileleri havalandırarak adından söz ettirmeye devam etti.