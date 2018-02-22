Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Bayern Münih’e deplasmanda 5-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi’ne havlu atan Beşiktaş’ta hüzün yaşanıyor. Herkes aynı şeyi söylüyor, “Keşke 11’e 11 oynasaydık”... Siyah-beyazlılar henüz 15. dakikada Vida’nın kırmızı kart görmesiyle kafa kafaya başladığı maçtan ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşma sonrasından Allian Arena’da Başkan Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Üye Berk Hacıgüzeller, Genel Koordinatör Levent Çifter ile Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi dertli dertli sohbet ediyordu. İstanbul’dan gelen Beşiktaşlı taraftarlar da ara sıra sohbete katılıyordu. O sırada Beşiktaş’ın mağlubiyetinin sosyal medyada alay konusu olduğu farkedildi. Ardından çok çarpıcı bir yorum gelince kısa süre de olsa yüzler bir anda güldü: “Biz en azından ova takımına (Vardar) yenilip elenmedik. Bayern Münih’e kaybettik...”

Açıklama bekleniyor

Beşiktaş’ın üst üste yapacağı Fenerbahçe maçlarından önce duyulan bu sözler derbinin de ne kadar çekişmeli geçeceğini gösterir mahiyetteydi. Öte yandan pazar günü oynanacak ligdeki Fenerbahçe derbisine kadar Başkan Fikret Orman’ın, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne sık sık giderek takıma moral vereceği öğrenildi. Başkan Orman’ın ayrıca bugün hakemler hakkında da bir açıklama yapması bekleniyor. Atiker Konyaspor maçının ardından, hakemlerle ilgili Münih dönüşü açıklama yapacağını söyleyen Orman “Algı diye bir senaryo kuruyorlar. Gayet de başarılı ama o başarılarını biz sahada çözeceğiz. Bizim de söyleyecek laflarımız var. Ben baktığım bütün açılara Beşiktaş açısından bakarım. Onunla alakalı söyleyeceğim lafları da hiç çekinmeden söylerim” demişti.

Başı döndü

Siyah-beyazlıların son 15 maçında sahaya 7 farklı isimle çıkması dikkat çekiyor. Bu 15 maçtan sadece üçünde forma giymeyen Beşiktaş’ın dünyaca ünlü yıldızı Pepe, son 10 maçta Tosic, Vida ve Medel ile üçer kere, Mitrovic ile bir defa sahaya birlikte çıktı.

Rapor istedi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yaşanan kötü gidiş sonrasında duruma el koydu. Başkan Orman, takımın teknik direkötür Şenol Güneş’ten, Konyaspor ve Bayern Münih maçlarındaki sonuçlar hakkında rapor istediği öğrenildi.

Divan cumartesi

Beşiktaş Kulübü’nün Divan Kurulunun 2018 Yılı 1. Olağan Toplantısı, 24 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Divan Kurulu, saat 10.30’dan itibaren Vodafone Park’taki Kuzey Alt (Yeni Açık Tribün) bölümünde yapılacak.

Kaptanı kaptırdı

Beşiktaş U21 Takımı kaptanı Şiyar Kepir, Slovenya Ligi’ne transfer oldu. Sloven temsilcisi Aluminij, 19 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak transfer ederken genç isimle 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Psikolojik lider olalım

Şampiyonlar Ligi’nde taraftarlarını üzen, ligde yaşadığı puan kayıpları sebebiyle 4. sırada bulunan Beşiktaş, pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçını bir çıkış mücadelesi olarak görüyor. Bayern yenilgisi ve ligdeki istikrarsızlığı Fenerbahçe galibiyetiyle unutturmak isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcılarıyla yaptığı konuşmada, “Fenerbahçe’yi yenersek şampiyonluk yarışında psikolojik olarak üstünlüğü yakalama şansımız var. Eğer bunu başarırsak birkaç hafta içinde liderliğe yükseliriz” dediği öğrenildi.

Her şeyde biraz sen varsın

Beşiktaş iki sezon üst üste Şampiyonlar Ligi iddiasını ağır yenilgilerle kaybediyor. Bayern Münih ve Dinamo Kiev karşılaşmalarıyla temsilcimiz Devler Ligi’nde tarihî mağlubiyetler yaşadı. Maçların ortak özellikler oldukça fazla. Saymak gerekirse; 5-0 ve 6-0’lık farklı skorlar, her iki maçın da başında görülen kırmızı kartlar ve Domagoj Vida... Hırvat stoper Beşiktaş’ın deplasmanda 6-0 kaybettiği Dinamo Kiev maçında temsilcimize karşı forma giymişti. Vida önceki gece ise Bayern Münih maçının başında kırmızı kart gördü ve Kiev’deki gibi ağır bir yenilginin önünü açmış oldu. Öte yandan sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken Vida’yı takım arkadaşlarının “Üzülme, sen bu hareketi yapmaya mecburdun. Lewandowski ayağını kendi takarak hakemi kandırdı” diyerek teselli ettiği öğrenildi.

Bu kadar yaşlı oynatılır mı?

Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN’in yorumcusu Quique Wolff, teknik direktör Şenol Güneş’e ağır eleştirilerde bulundu. Wolff’un sözleri şöyle: “Türk koç ürettiği ofsayt formülünün işe yaramadığını bir türlü görmek istemedi. O formül her pozisyonda Beşiktaş’ın canını acıttı. Zaten çok yaşlı olan Beşiktaş bir de eksik kalınca 60’dan sonra iflas etti. Koç bu kadar yaşlı oyuncuyu sahaya sürerken acaba ne düşünüyordu? 3-0 geride olan takımının sol bekini çıkarıyor. Sağ bekini, sol bekinin yerine, alıp sağ beke takviye yapıyor. Bu bana koçun aklındakinin, “Daha fazla gol yemeyelim de ne olursa olsun” dediğini düşündürüyor...”

Farkı hissedildi

Cenk Tosun’un Everton’a transer olmasından sonra Beşiktaş 9 maçta forvet oyuncularından yeterli katkıyı alamadı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 17 gol atarken, forvette yer alan Vagner Love, Negredo ve Mustafa Pektemek, toplam 7 defa fileleri havalandırabildi. Siyah-beyazlı ekipte Talisca son 9 maçta attığı 7 golle forvet oyuncularından daha fazla etkili oldu. Siyah-beyazlı ekipte söz konusu 9 karşılaşmada savunma oyuncuları Adriano ile Pepe de birer gol attı. Beşiktaş’ta ön libero olarak görev alan Atiba Hutchinson da bu süreçte bir defa gol sevinci yaşadı.

Çak bir beşlik

Alman basını, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Beşiktaş’ı 5-0 mağlup eden Bayern Münih’in, çeyrek finali garantilediğini vurguladı. Kicker Dergisi “Bayern Münih açık farkla çeyrek finale” başlığını kullandığı haberde, “ Türkiye şampiyonu sadece oyunu kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda Vida’yı da kaybetti” ifadelerini kullandı. Diğer gazetelerin yorumları şöyle: Sport Bild: Çeyrek final bileti artık Bayern Münih’in elinden alınamaz. Abendzeitung: Çak bir beşlik! Bayern Münih Beşiktaş’ı dağıttı. Süddeutsche Zeitung: Müller vuruyor, yedek başlayan Robben somurtuyor. Der Spiegel: Artık rövanş sadece bir formalite hâline dönüştü. Sportbuzzer: Beşiktaş en azından ilk yarıda cesurdu. İkinci yarı enerjileri çok azdı. Bu bölümde cesur Türkler, sadece tribündekilerdi.