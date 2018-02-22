Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kharkiv'de oynanan mücadelede Roma 41. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarı daha etkili bir oyun ortaya koyan Shakhtar Donetsk 52. dakikada Facundo Ferreyra ile eşitliği buldu. Ev sahibine galibiyeti getiren gol ise 71. dakikada Fred'in harika frikiğinden geldi.

Maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder çıktığı son 4 maçta 5. golünü atmış oldu.

Bu karşılaşmanın rövanşı 13 Mart akşamı İtalya'da oynanacak.

CENGİZ ÜNDER ROMA TARİHİNE GEÇTİ

Roma'nın tek golünü atan Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta gol atma başarısı gösterdi. Roma tarihinde Devler Ligi'nde çıktığı ilk maçta gol atan 5. isim olan Cengiz bu rekoru Francesco Totti(2001), Rodrigo Taddei(2006), Leandro Greco(2010) ve Juan Iturbe(2014) ile paylaşıyor.

DEVLER LİGİ'NDE GOL ATAN EN GENÇ TÜRK!

Öte yandan 20 yaşındaki Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç Türk futbolcular:

Cengiz Ünder / 20 yıl 7 ay 7 gün

Hakan Çalhanoğlu / 20 yıl 7 ay 23 gün

Sercan Yıldırım / 20 yıl 8 ay 2 gün

Bülent Akın / 21 yıl 30 gün

Sinan Bolat / 21 yıl 3 ay 6 gün