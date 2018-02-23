Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Valbuena’dan beklediğini Giuliano’da buldu. Fransız yıldızın aksine oyun disiplininden taviz vermeyen Brezilyalı, modern 10 numara performansıyla Kocaman’ın gözdesi oldu. Takımın en skorer oyuncusu Giuliano sadece hücumlarda değil, savunmada da beklentileri karşılıyor. Antrenmanlardaki hırsı ve saha içindeki performansıyla arkadaşlarının saygısını kazanan Giuliano, Başakşehir maçında sakatlığına rağmen forma giyerek takımın liderliğini hak ettiğini de gösterdi.

Sen işini biliyorsun

Aykut Kocaman, özel olarak konuştuğu sambacıya “Şampiyonluğa yürüyen bir takımız. Biz saha içinde liderlik yapacak olan sensin” derken “Sorumluluktan kaçmıyorsun, bencil davranmıyorsun ve takım için her şeyini veriyorsun. Sen gerçek bir takım liderisin” sözleriyle Giuliano’yu motive etti. Sambacıdan, Başakşehir maçındaki performansı tekrarlamasını isteyen Kocaman “Çok daha zor bir sınav olacak ama sen liderlik ettiğinde bu takım peşinden gelecek. Ne yapman gerektiğini biliyorsun” ifadesini kullandı.

Ailem için savaşacağım

Kocaman’ın bu sözleriyle onore olduğunu belirten Giuliano ise “İlk günden beri bana büyük destek oldunuz. Sizi mahcup etmeyeceğim. Kendimi Fenerbahçe ailesinin bir ferdi hissediyorum. Sanki uzun yıllardır buradayım. Bu ailenin şampiyonluk sevinci yaşaması için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim” diyerek hocasına teşekkür etti. Derbide Brezilya Millî Takımı’ndan yetkililer tarafından izlenecek olan sambacı dev maça ekstra bir motivasyonla hazırlanırken, takım arkadaşlarına da gol atacağına dair söz verdi.

Sambacılara göz hapsi

Brezilya Millî Takımı’nın teknik heyetinden Fernando Lazaro ve Matheus Bachi bugün İstanbul’da olacak. Samandıra’da sambacıyla görüşecek ikili, derbide ise hem Giuliano’yu hem de Talisca’yı mercek altına alacak.

Valbuena muamması

F.Bahçe’nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena dünkü idmanı ağrılarının artması sebebiyle yarıda bıraktı. Oyuncunun MR’ının çekileceği ve derbide oynayamayacağı belirtilirken kulüpten futbolcunun sadece mide rahatsızlığı geçirdiği ve bugün kontrol amaçlı hastaneye gideceği açıklandı.

Taraftar kenetlendi

Beşiktaş deplasmanında Fenerbahçe’yi destekleyecek taraftarlar, tribünde tek ses, tek yürek olacak. Yönetici Metin Doğan’la bir araya gelip değerlendirmede bulunan tribün liderleri, grup pankartlarını kaldırıp sadece Fenerbahçe pankartları açacak.

Onlar düşünsün

Beşiktaş deplasmanına kazanmak için çıkacaklarını söyleyen Volkan Demirel “Biz iyi bir hava yakaladık ve hız kesmeye niyetimiz yok. Evet, zor maç olacak ama çekinmiyoruz. Derbi performanslarımız ortada. Onlar düşünsün” diyerek meydan okudu.

Hulk bileniyor

Türkiye kariyerinde Beşiktaş’a golü olmayan Fernandao, bu sefer ağları havalandırmakta kararlı. “Sakatlıktan sonra çok iyi bir dönüş yaptım” diyen sambacı, “Bu sefer Beşiktaş’a golüm var. Ama önceliğim takımın kazanması. Ben atmasam da olur” açıklamasını yaptı.