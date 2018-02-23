Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Şampiyonlar Ligi’ndeki 5-0’lık Bayern Münih mağlubiyetinin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın mensuplarının karşısına çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı Bayern karşısında büyük hayal kırıklığına uğradıklarını söylerken “Öncelikle bunun için ülkemizden özür dileriz. Ancak biz duvara vurmadık, utanılacak hiçbir şey yapmadık. Terbiyesizlik bizim işimiz değil. Biz dünyanın en iyi takımı değiliz ama iyi olmaya çalışan bir takımız. İşimizi hep severek yaptık, açık ve samimi olduk. Kimseyi korkutmak, kandırmak gibi bir niyetimiz asla olmadı. Ülkemizi iyi temsil ettik. Bugüne kadar sadece üç kez yenildik; Sporting Lizbon, Dinamo Kiev ve Bayern Münih. Nereden, nereye geldiğimizi iyi biliyoruz. Nereye gideceğimizi ve beklentileri de biliyoruz. Biz sahanın içerisinde kalırken bizi saha dışında da yıpratmak isteyenlerin olması rahatsız edici, biraz daha saygı bekliyoruz” dedi.

Fenerbahçe daha önemli

İlkeli çalışmanın yanı sıra cesaretli olmaktan asla vazgeçmediklerini vurgulayan Şenol Güneş “Hayallerimizi hiç kaybetmedik. İyi futbol oynuyoruz. Ligde yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Ligde ve kupada kendimizi favori görüyoruz. Maçta kaybetsek bile; futbol adına kaybedeceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu. Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları kritik maç hakkında da görüşlerini dile getiren Şenol Hoca “Her maç önemlidir ama Fenerbahçe maçı daha önemlidir. Biz Türkiye’nin en iyi takımıyız. Bunu rakiplerimiz de söylüyor. Pazar günü karşılaşacağımız rakibimiz de söylüyor. Derbide her zaman olduğu gibi kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazansak da hiçbir şey bitmiyor. Arkasından kupa maçı da var. Taraftarımızla birlikte ligde ve kupada en iyisini yapacağız. Önümüzdeki 4 maçı da kazanmak istiyoruz. Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Başakşehir’i mağlup edersek her şey çok güzel olacak” sözlerini kullandı.

Dünya Kupası hayırlı olsun! A Millî Takım’ı çalıştırdığı dönemde 2002’de dünya üçüncülüğü yaşadıklarını hatırlatan Şenol Güneş, “Ondan sonra ‘Dünya Kupası’nı alacağız ‘diyen arkadaşlar vardı. Bugün de hâlâ Dünya Kupası’nı almalarını bekliyoruz. Hayırlı olsun Dünya Kupası Türkiye’ye” diyerek göndermede bulundu. Caner Erkin’e ceza verirler! Bayern Münih maçında oyundan çıkarken tepki gösteren Caner Erkin hakkında da konuşan Şenol Güneş “Ben kendisine ceza vermeyeceğim ama federasyon verebilir. El kol yapınca 6 maç ceza veriliyor, ağzıyla kirli işler yapanlara 1 maç ceza oluyor” sözleriyle federasyona sitem etti. Pepe ve Talisca oyunu A. Konyaspor maçında Pepe ve Talisca’nın sarı kart görerek Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşmesiyle ilgili de sitem eden Şenol Güneş “Maçta bu iki oyuncuya seçilerek kart verildiğini düşünmemek için bir sebep var mı? Talisca’nın kartının iptal edileceğini düşünmüyorum” dedi. Yardımcı yönetmez, yönetilir Şenol Güneş, Tamer Tuna’nın yardımcılığından ayrılmasından sonra formunun düştüğü şeklindeki iddialar için “Yardımcı antrenör beni yönetmiyor, ben onu yönetiyorum. Performansımın düşük olduğunu da düşünmüyorum. Bu söylenen hem bana hem ona büyük haksızlık” dedi.

Hazır ol Tosic!

Şampiyonlar Ligi’nden boynu bükük olarak Türkiye’ye dönen Beşiktaş gözünü Süper Lig’e çevirdi. Pazar günü Fenerbahçe ile sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan siyah-beyazlılarda eksiklikler can sıkıyor. Atiker Konyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Pepe ve Talisca’nın yokluğunda görev alacak isimler belirlendi. Bayern Münih maçının başında kırmızı kart görerek şimşekleri üzerine çeken Domagoj Vida’nın bu maçta yedek olması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in, sakatlığından yeni çıkmasına rağmen Dusko Tosic’e ilk 11’de şans vereceği öğrenildi. Bayern Münih maçında yedek bekleyen ve oyuna sonradan girmesine rağmen fizik olarak hazır gözüken Tosic’in stoperdeki partneri ise Gary Medel olacak.

Dev maç Cüneyt Çakır'ın

Kritik Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Tecrübeli hakem kariyerindeki 23. derbisine çıkacak. İki takım arasında Çakır’ın yönettiği 4 derbiden ikisini F.Bahçe kazanırken, 2 maç da berabere bitti. Beşiktaş ayrıca Çakır’ın yönettiği 11 derbide sadece G.Saray’ı 1 defa yendi. MHK’nın Çakır atamasına sosyal medyada her iki takım taraftarları da tepki gösterdi.

Talisca'ya ret, Çiçek'e 1 maç

PFDK, Talisca’nın sarı kartının iptali için yapılan itirazı reddetti. Bu karar sonrası Talisca’nın derbide forma giymemesi kesinleşti. Konya maçında hakem tarafından tribüne gönderilen antrenör Şeref Çiçek’e ise 1 maç ceza kesildi. Kurul ayrıca Fenerbahçe’ye 250 bin, Galatasaray’a ise 100 bin TL para cezası verdi.