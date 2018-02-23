Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Kasımpaşa deplasmanında aldığı şok mağlubiyetle sarsılan Galatasaray’da bugün tek hedef 3 puan. Evinde Bursaspor’u ağırlayacak sarıkırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim, pazar gününden sonra takımı sıkı bir çalışma temposuna aldı ve yaptığı konuşmalarla şampiyonluğun ne kadar mühim olduğunu tekrar tekrar anlattı. Takımını yüksek tempoda oynatmaya çalışan Fatih Terim, şu ana kadar istediği futbolu sadece karşılaşmaların ilk yarılarında görebildi. Sarı-kırmızılı futbolcular Terim’in hedefindeki oyunu henüz 90 dakikaya yayamadı. Terim de bu sebeple maçların ilk yarında mutlaka üstünlüğün sağlanması gerektiğini futbolcularına anlatıyor.

Formül belli

Galatasaray, sezonun ikinci yarısında oynadığı 5 maçın 3’ünü kazanırken, 2’sini kaybetti. Sarı-kırmızılılar kazandığı 3 karşılaşmanın da devre aralarına üstün olarak girmişti. Kaybettiği mücadelelerde ise ilk yarılarda rakiplere tabelada üstünlük sağlayamamıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün oynanacak Bursaspor mücadelesinin de devre arasına mutlaka galip olarak girilmesi gerektiğini öğrencilerine anlattı. Tecrübeli teknik adam mümkün olduğunca erkenden skoru bulup, ikinci yarıda oyunu tutmayı planlıyor. Terim ayrıca cezası biten Belhanda’ya da elinden gelenin fazlasını vermesini ve performansının çok belirleyici olacağını söyledi.

11 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig’de Bursaspor’a 11 maçtır yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar bu 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Ayrıca Galatasaray, Bursaspor ile iç sahada oynadığı son 23 lig maçında sadece bir kere kaybetti, 18 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

2 yıldız sınırda

Galatasaray’da Bursaspor maçı öncesi Younes Belhanda’nın cezası sona ererken Mariano ve Feghouli sarı kart cezası sınırında bulunuyor. İki futbolcu Bursaspor karşısında sarı kart görmeleri hâlinde Karabükspor maçında sahada olamayacak.