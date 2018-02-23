Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

THY Euroleague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, 23. hafta karşılaşmasında sahasında misafir ettiği Armani Milano’yu 89-70 mağlup etti. Eski koçu Simone Pianigiani’nin çalıştırdığı İtalyan ekibi karşısında mücadeleyi baştan sona önde götüren temsilcimiz, böylece 16. galibiyetini elde etti. Dünya Şampiyonası elemeleri sebebiyle sakat Luigi Datome ve millî takımlarda bulunan Bobby Dixon ile Melih Mahmutoğlu’nun süre almadığı maçta Kostas Sloukas’ın etkili oyunuyla kazanan Obradovic’in ekibi play-off’u garantileyen ilk takım olan lider CSKA Moskova ile arasındaki iki galibiyetlik farkı da korudu.

Savunma başarısı

Dışarıdan Nunnally, pota altından ise Vesely ile etkili olduğu ilk çeyreği 23-20 önde geçen Fenerbahçe, savunmasını sertleştirdiği ikinci çeyrekte rakibine sadece 13 sayı şansı tanıdı ve ilk yarıyı 15 sayılık farkla önde tamamladı: 48-33. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Vladimir Micov’un basketleriyle skora tutunmaya çalışan Milano karşısında üstünlüğün el değiştirmesine izin vermeyen temsilcimiz 4. çeyreğe de 65-48 önde girdi. Son 10 dakikada açılan farka rağmen savunma direncini düşürmeyen Fenerbahçe, 6 dakika kala Kalinic’in basketiyle farkı 20 sayıya çıkardı: 74-54. Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş sahadan 89-70’lik üstünlükle ayrıldı. Temsilcimiz bu sonuçla iç sahada üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Şimdi rakip Real Madrid

Fenerbahçe Euroleague’in 24. haftasında 2 Mart Cuma günü deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak. İki takımın İstanbul’daki ilk buluşmasında gülen taraf genç yıldız Luka Doncic’in 20 sayı, 8 ribaunt ve 10 asistlik etkili performansıyla 79-77 kazanan Real Madrid olmuştu.