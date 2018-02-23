Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

B Grubu’ndaki ilk maçında Letonya’yı 85-73, ikinci maçında ise deplasmanda Ukrayna’yı 67-60 mağlup eden 12 Dev Adam, liderliğini sürdürmek için İsveç deplasmanında da galibiyet arayacak. Başkent Stockholm’deki Hovet Arena’da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00’de başlayacak. Karşılaşma, NTV Spor’dan naklen yayınlanacak.