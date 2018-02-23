B Grubu’ndaki ilk maçında Letonya’yı 85-73, ikinci maçında ise deplasmanda Ukrayna’yı 67-60 mağlup eden 12 Dev Adam, liderliğini sürdürmek için İsveç deplasmanında da galibiyet arayacak. Başkent Stockholm’deki Hovet Arena’da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00’de başlayacak. Karşılaşma, NTV Spor’dan naklen yayınlanacak.
Devlerin rakibi İsveç
23.02.2018 - 06:51 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 06:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Millî Erkek Basketbol Takımımız 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemelerindeki üçüncü maçında bugün deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler : basketbol,isveç,türkiye,
545738 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/545738.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
22
14
4
4
41
21
20
46
2
Galatasaray
22
14
2
6
47
27
20
44
3
Fenerbahçe
22
12
8
2
44
24
20
44
4
Beşiktaş
22
11
8
3
41
21
20
41
5
Kayserispor
22
9
8
5
30
25
5
35
6
Sivasspor
22
10
4
8
30
33
-3
34
7
Trabzonspor
22
8
9
5
36
32
4
33
8
Göztepe
22
9
6
7
35
35
0
33
9
Kasımpaşa
22
8
5
9
34
37
-3
29
10
Malatyaspor
22
7
7
8
24
28
-4
28
11
Bursaspor
22
7
6
9
31
28
3
27
12
Akhisarspor
22
7
6
9
28
34
-6
27
13
Gençlerbirliği
22
6
7
9
29
35
-6
25
14
Antalyaspor
22
6
6
10
26
39
-13
24
15
Konyaspor
22
5
6
11
23
30
-7
21
16
Alanyaspor
22
6
3
13
34
43
-9
21
17
Osmanlıspor
22
5
4
13
31
43
-12
19
18
Karabükspor
22
3
3
16
15
44
-29
12
23. Hafta Maçları
23.2.2018
Galatasaray - Bursaspor
24.2.2018
Kayserispor - Kasımpaşa
25.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Atiker Konyaspor
25.2.2018
Alanyaspor - Trabzonspor
25.2.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Antalyaspor
25.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
25.2.2018
Göztepe - Demir Grup Sivasspor
25.2.2018
Beşiktaş - Fenerbahçe
26.2.2018
Medipol Başakşehir Fk - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
23
13
5
5
47
30
17
44
2
Ümraniyespor
23
12
5
6
36
22
14
41
3
Ankaragücü
23
11
7
5
32
22
10
40
4
Gazişehir G.Ant
23
10
8
5
39
18
21
38
5
İstanbulspor
23
11
5
7
26
22
4
38
6
Altınordu
23
10
6
7
35
28
7
36
7
Boluspor
23
10
4
9
30
22
8
34
8
Elazığspor
23
9
7
7
30
26
4
34
9
Adanaspor
23
9
6
8
27
34
-7
33
10
Giresunspor
23
8
7
8
28
26
2
31
11
Balıkesirspor
23
9
6
8
39
37
2
30
12
BB Erzurumspor
23
7
9
7
27
26
1
30
13
Samsunspor
23
6
10
7
22
28
-6
28
14
Eskişehirspor
23
8
6
9
41
37
4
27
15
Adana Demirspor
23
6
6
11
28
34
-6
24
16
Denizlispor
23
6
5
12
24
33
-9
23
17
Manisaspor
23
7
2
14
25
39
-14
14
18
Gaziantepspor
23
1
4
18
9
61
-52
4