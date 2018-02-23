Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu. Roma'da attığı gollerle adından söz ettiren milli oyuncu Cengiz Ünder, dün akşam Shakhtar Donetsk filelerini havalandırarak göz doldurdu ve yapılan oylamalar sonucunda Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.



İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA GOL ATTI

Son haftalardaki performansıyla adından sıkça söz ettiren Cengiz Ünder, çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında Roma'yı 1-0 öne geçiren golü atmış ancak mücadele Shakhtar Donetsk'in 2-1 üstünlüğü ile sona ermişti.

71. dakika oyunda kalan Türk yıldız, sergilediği oyunla yine alkışı hak etti.

Devler Ligi'ndeki karşılaşmaların sona ermesinin ardından yapılan oylamada ise Cengiz Ünder, ilk 11'e seçildi.

5 FUTBOLCU BAYERN MÜNİH'TEN

Öte yandan haftanın en iyi 11'inde, Beşiktaş'ı 5-0 mağlup eden Bayern Münih'ten 5 futbolcu yer aldı.



