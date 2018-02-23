Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Premier Lig’in 28. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacakları Watford mücadelesi öncesinde basın toplantısı düzenledi. İngiliz teknik adam, Watford deplasmanında ileri uçta büyük olasılıkla Oumar Niasse ile başlayacağını açıkladı. Ara transfer döneminde Beşiktaş’tan kadrolarına kattıkları Cenk Tosun’un bu mücadelede ilk 11’de forma giyemeyeceğini aktaran Allardyce, ilerleyen haftalarda Cenk’in genç futbolcu Dominic Calvert-Lewin ile sıkı bir rekabet içerisinde olacağını belirtti.

Tosun, transfer olduğu günden bu yana Everton forması ile 3 maçta görev alırken, iki mücadelede ise ilk 11’de forma şansı buldu.