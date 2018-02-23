Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları derbi maçla ilgili olarak, "Beşiktaş galibiyetinin getirisi en az 10 puan olacak gibi gözüküyor." dedi.

Kocaman, sarı-lacivertli ekibin Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenledi.

Beşiktaş derbisinin galip tamamlanması durumunda 3 puanın ötesinde kazanımlar getireceğini aktaran Kocaman, "Başakşehir galibiyeti, fikstürün dönüşü açısında pek çok avantaj sağladığı gibi takıma güven tazelemesi oldu. Pazar günkü maçın en büyük getirisi, kazanacağımız 3 puandan fazla olacak. Başakşehir maçının getirisi 3 puan olduysa, Beşiktaş galibiyetinin getirisi en az 10 puan olacak gibi gözüküyor. Beşiktaş'ı istekli, mutlak kazanmak zorunda olduğu maçta yenebilmenin getirdiği haz duygusu ve camianın geç kalmış da olsa hedefe doğru kilitlenme güdüsü olacak." diye konuştu.

Vodafone Park'a mutlak galibiyet hedefiyle gideceklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Yenmek zorundayız. Maç stratejisi oluşturacağız. Sonuçta uygulayıcılar oyuncular. Başakşehir maçında mükemmel uyguladılar. Yapabildiklerini gösterdiler. Karşımızda da son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş var. Puan kaybına hiç tahammülleri yok. Onların maça odaklanmalarını görebiliyorum. Yüzde 100 kazanmak için oynayacağız. Sahadaki sınırlar içinde bütün hesaplarımızı ona göre yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar ibrenin bize dönmesini sağlamaya çalışacağız ama oradan kaybetmeden dönmek de çok kötü sonuç olmaz. Temel stratejimiz kazanmak üzerine olacak." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş açısından bu maç, kırılma maçı olarak gözüküyor"

Kocaman, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5-0 kaybettiği Bayern Münih maçının derbiye etkisinin olmayacağına değinerek, şöyle devam etti:

"Bayern Münih maçı ile bu maçı çok fazla ilişkilendirmedim. Beşiktaş ile ilgili olarak önümüzde son 2 yıl var. Vodafone Park'taki maç sonuçları ve oyun şekli var. Şampiyonlar Ligi'nde olmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir gibi takımların geçiş yeri lig. Bayern Münih karşılaşmasındaki skorun, oyunun veya eksik kalmanın olumlu ya da olumsuz etkisi bu maçta 10 dakika sürer. 10. dakikadan sonra sonra her şey doğal seyrine döner. Biz o doğal seyirde neler olabileceğini hesaplamaya çalışıyoruz. Beşiktaş açısından bu maç, kırılma maçı olarak gözüküyor."

Aykut Kocaman, derbide gergin bir ortam beklentisiyle ilgili olarak, "Gergin atmosferi oluşturacak takım biz olmayacağız. Eğer buraya doğru götürülürse ona da karşı duracak gücümüz var." diye konuştu.

"Hesap kitaplarla işi olmayan, evden işe işten eve giden bir insanım"

Aykut Kocaman, yaptığı açıklamalar sonrasında "Algı operasyonu yapıyor." şeklindeki yorumların sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"İlk 4 yılım Sakaryaspor'da geçti. O dönemde gençtik ve bu kadar göz önünde değildik. Yaptıklarım ve yapamadıklarımla 30-31 yıldır vitrindeki insanlardan biriyim. Hesap kitaplarla işi olmayan, evden işe işten eve giden bir insanım. Ancak söylediğim şeyler de göz çıkaracak kadar göze batan şeyler. 2010-2011 sezonunda ilk yarının son 3 maçında 3 tane maç skoru değiştiren penaltı verildi. O zaman bir gazeteci ile yaptığım sohbetin yayımlanması benim çok ağrıma gitmiş ve beni çok üzmüştü. Bundan çok da utanmıştım. İki kişinin arasındaki konuşmayı izinsiz yazmak hoş değildi. Sonuçlarında Şenol Güneş'in ertesi gün yaptığı basın toplantısında muazzam bir atak geldi. Demek ki bir yere temas etmişiz. Basın toplantısında inanılmaz bir şekilde üsten bakan bir tavır vardı. Sınırlarını aşan, ağır bir basın toplantısı yapmıştı. Şimdi de fotoğraf çok net ortada. Son 2-3 yıldır ligin panoramasına bakılabilir. Ben baktığım zaman her şey o kadar aleni gözüküyor. Çok net bir fotoğraf var ama hemen hemen herkes bunu kabullenmiş gibi gözüküyor. Ancak ben itiraz ediyorum. Hiç kimsenin hakkında gözüm yok. Öbür taraftan da çalışıp çabalıyoruz, insanlara saygılı davranıyoruz. Kimsenin hakkımı yemesini istemiyorum. Bu kadar basit."

"Umarım hak edenin kazandığı bir oyun olur"

Aykut Kocaman, son zamanlarda aleyhlerine hatalar yapıldığını savunarak, hakemlerin adil yönetim sergilemesini istediğini bildirdi.

Kendi lehlerine bir şey istemediğini aktaran Kocaman, "Bu oyunda hakemlerin 'hak' denen şeye riayet etmesini istiyorum. Sorumluluğunu duyduğum takımım adına kimseden bir gram bir şey istediğim yok. Doğal hatalar lehimize ve aleyhimize olacaktır ancak oyunların şeklini çevirecek hareketlere ne pahasına olursa olsun tahammülüm yok. Bunu yapabildiğim kadar seslendirmeye çalışacağım. Yarın bizim lehimize de olursa aynı şeyi seslendireceğimize söz veriyorum. Bizim lehimize güçle de yaşayamam. Bu, içselleştirdiğim bir şey. Kimsenin hakkında gözüm yok, kimsenin de hakkımızı yemesini istemiyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Derbiyle alakalı en zor iş hakemlerin olacak"

Derbinin hakemi Cüneyt Çakır'ın 2015-2016 sezonununda Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Beşiktaş derbisinden sonra siyah-beyazlı ekibin derbilerinde görevlendirilmediğini hatırlatan Aykut Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derbiyle alakalı en zor iş hakemlerin olacak. İki takımın durumu düşünüldüğünde hakem kim olursa olsun arada kalacak gibi gözüküyor. Bazı takımların lehine iyi yönetildiği zaman hakemlere ne oluyor, bazı takımların da aleyhine yönettiği zaman neler oluyor? Esas güç dengeleri burada oluşuyor. Buraya bakmak lazım. 2015-2016 sezonunda Beşiktaş ile oynadığımız ve 2-0 kazandığımız derbiden sonra Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın hiçbir derbisini yönetmedi. Karşılaşmanın hemen ardından yapılan açıklamalara bakarsanız asıl fotoğrafı görebilirsiniz ve Cüneyt Çakır'ın neden Beşiktaş'ın hiçbir derbisini yönetemediğini anlarsınız. Her zamanki iyi niyetimle, insanlara duyduğum sonsuz güvenle sahaya çıkacağız. Hakemin sosyal çevresinin, ailesinin olduğunu, ondan beklentilerin olabileceğini bilerek, eğilmeden ve bükülmeden mesleki yanlışlar dışında doğru karar vermek için çaba göstereceğine inanıyorum. Her zamanki sonsuz güven duygumla maça böyle bakacağım. Umarım hiç kimsenin hakkına art niyet olmadan, kast edilmeden oynanan ve hak edenin kazandığı bir oyun olur."

"Bu ülkenin en tutkulu taraftarı, Fenerbahçe taraftarı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, sarı-lacivertli taraftarların Türkiye'deki en tutkulu taraftar grubu olduğunu anlatarak, "Bu tutku, aynı zamanda tepkiselliği de getiriyor. Birkaç senedir taraftarın takıma karşı tepkisi var. Ben geldikten sonra taraftar bize ciddi bir kredi verdi. Vardar maçındaki düşük halimiz onları çok kırdı ama en büyük kırılma Kayserispor maçında oldu. Şu anda yapabileceğimiz şey, özellikle son haftalardaki oyunların sayısını fazlalaştırmak. Onların takıma sunduğu kredi ve güveni artırabilmek. Beşiktaş maçıyla güçlü oyunumuzu tekrar taraftara gösterebilmek. Sonraki haftalar bir nevi şampiyonluk adımları olacak. O ortamı sağlamak bizim elimizde. Bunun için çaba göstereceğiz. Taraftara bir serzenişte bulunmanın anlamı yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Janssen'in dışında eksik oyuncumuz yok"

Kocaman, Beşiktaş derbisi öncesinde Vincent Janssen dışında eksik oyuncularının olmadığına değinerek, "Janssen'in dışında eksik oyuncumuz yok. Valbuena'nın kasığıyla ilgili bir problemi var ama maça yansımaz. İsmail bu hafta her antrenmana çıktı. Geçen hafta sakatlığı olduğu için değil antrenman eksiğini kapatması için kadroya almamıştım. Skrtel, dün yüzde 100 antrenmana çıktı. Yarınki antrenmandan sonra kendisiyle konuşacağız. O görüşmeye göre kadroya alacağız. Mehmet Ekici, antrenmanlara çıkıyor. Beşiktaş maçının kadrosunda yer alacak." şeklinde konuştu.